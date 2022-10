Di Maria si sfoga dopo le ultime voci: “Basta inventare bugie su di me e la Juventus” Angel Di Maria si è lasciato andare ad un lungo sfogo per mettere a tacere le indiscrezioni su un possibile addio anticipato alla Juventus.

Il vero Angel Di Maria alla Juventus si è visto a sprazzi. Quello che è stato uno dei colpi estivi del mercato bianconero in questi suoi primi mesi a Torino è stato frenato dagli infortuni, dalla squalifica legata all'espulsione col Monza e coinvolto nel flop della squadra di Allegri. Insomma un inizio di avventura italiana shock per il Fideo che non si aspettava di trovare una situazione simile, dopo gli anni al PSG.

Come se non bastasse poi, a gettare ulteriore benzina sul fuoco sono arrivate anche le indiscrezioni relative ad un possibile addio anticipato alla Juventus già a gennaio. Nella recente intervista ai microfoni del connazionale ed ex collega Lavezzi, Di Maria ha fatto riferimento al suo sogno di finire la carriera al Rosario in patria. Mentre la formazione bianconera affondava, con l'eliminazione in Champions, la possibile fuga del campione argentino è stato un altro motivo di preoccupazione per il popolo bianconero.

Proprio per questo il diretto interessato ha voluto chiarire la situazione con un lungo post sui social. Parole decise quelle dell'esterno offensivo che spera di recuperare la migliore forma possibile in vista dei Mondiali, a smentire quelle che ha definito come "bugie": "Non sono abituato a dare spiegazioni quando leggo queste bugie, ma è ora di darle. Non so chi ha inventato le voci che parto a gennaio, le mie dichiarazioni che avete letto e sentito dove dico che andrò in pensione al "Rosario Central" (il club da cui sono partito) sono recenti, ma sono dichiarazioni che ho fatto dal giorno in cui sono arrivato per la prima volta a giocare qui in Europa nel 2007″.

Quindi nessun dubbio sulle volontà future. Il ritorno in patria per la chiusura della carriera è una certezza, ma non si concretizzerà nell'immediato. Di Maria infatti vuole rispettare il contratto con la Juventus, in scadenza nel 2023: "Ciò non significa che voglio partire OGGI, né partirò a gennaio, per favore smettete di inventare notizie, sono molto felice in questo grande club, molto felice in questa città e quando sarò di nuovo in forma, darò alla squadra il meglio di me come ho sempre fatto quando ho giocato qui e in tutte le altre squadre dove sono stato".

Dunque la priorità di Di Maria è quella di recuperare al più presto lo smalto migliore per ritrovare una maglia da titolare. Per questo ecco un invito ai tifosi, con la chiusura da "juventino" vero: "Amo giocare a calcio, non mi piace guardare le partite da casa, mi piace giocarle, quindi per favore non credete a tutto quello che leggete perché non aiuta, offusca solo il mio nome e il nome del club. Grazie mille, fino alla fine".