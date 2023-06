Di Maria saluta già la Juventus senza aspettare il 30 giugno: “Via tranquillo di aver dato tutto” Angel Di Maria ha annunciato il suo addio alla Juventus con un post sul suo account Instagram. L’argentino non ha atteso nemmeno la scadenza naturale del suo contatto il 30 giugno 2023.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il triplice fischio della sfida Udinese-Juventus valida per l'ultima gara del campionato di Serie A 2022/2023 ha messo fine a una stagione mentalmente devastante per i bianconeri. I processi sportivi nei quali era coinvolto il club hanno destabilizzato inevitabilmente l'ambiente e lo spogliatoio che forse ha risentito troppo del peso di queste incertezze per il futuro. Un peccato considerando che la Juventus in estate si era assicurata giocatori del calibro di Pogba – sfortunato per i tanti infortuni – e Angel Di Maria.

Il ‘Fideo' chiude un'annata bella per la vittoria del Mondiale con la sua Argentina ma brutta e deludente con i bianconeri per via del suo rendimento altalenante e di quello generale della squadra che ha concluso la stagione con l'amarezza di non essere stata in grado di centrare almeno la finale di Europa League dopo la figuraccia nella fase a gironi di Champions.

La gara della Dacia Arena ha messo fine dunque a questa triste annata della Juve e anche all'esperienza dello stesso Di Maria in bianconero. Finisce infatti dopo solo un anno la sua avventura alla Juventus nonostante la possibilità di un rinnovo anche per la prossima stagione. Il giocatore infatti non ha nemmeno atteso la scadenza naturale prevista da contratto il prossimo 30 giugno 2023 per pubblicare un post e salutare tutto il popolo juventino. Di Maria subito dopo Udinese-Juve è partito subito in vacanza a Ibiza chiudendo così la parentesi italiana.

L'argentino scrive un post in cui di certo non risparmia qualche stilettata a chi l'ha criticato. Nel suo testo sono presenti parole per la squadra, i tifosi ma non per Allegri che non viene nemmeno nominato. "Sono giunto alla fine di una tappa difficile e complicata – ha scritto il giocatore argentino – Me ne vado con la tranquillità di chi ha dato tutto per aiutare il club a continuare a vincere titoli, ma non è stato possibile".

Di Maria ha forse risentito anche di questo ritrovandosi a giocare l'Europa League che rappresentava una competizione al quale non aveva mai preso parte: "Me ne vado con il sapore amaro di non esserci riuscito, ma con la felicità di portare con me molti amici di questo meraviglioso spogliatoio del quale ho fatto parte – si legge ancora – Grazie a tutti i miei compagno per l’affetto che mi hanno riservato sin dal primo giorno, mi sono sempre sentito come a casa. Un grande saluto a tutti gli Juventini per il loro affetto quotidiano. Un grande abbraccio. Vi porto nel cuore".