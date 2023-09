Di Maria decide la partita contro il Porto ed esulta come Messi: un’altra notte magica per il Fideo Di Maria non smette di stupire al Benfica: con un gol nel secondo tempo batte il Porto ed esulta mostrando la maglia e imitando Messi.

A cura di Ada Cotugno

A prendersi la scena ancora una volta è Angel Di Maria. L'argentino è l'assoluto protagonista del Benfica, il club che gli ha dato il bentornato a casa ricordando i grandi fasti dell'inizio della sua carriera: non è un caso quindi che nelle partite importanti ci sia sempre la sua firma.

E anche nel Clasico contro il Porto è sempre il Fideo a fare la voce grossa. Le Aquile hanno vinto per 1-0 grazie al gol di Di Maria che al 68′ ha sbloccato la partita con un bellissimo gol, una gemma che ha portato alla sua squadra i tre punti e una vittoria di fondamentale importanza.

A 13 anni dal suo addio l'argentino è ritornato in Portogallo, portando un bagaglio di esperienze importantissimo e la consapevolezza di poter essere ancora importante. Dopo aver vinto il Mondiale in Qatar con la maglia della sua Argentina il Fideo si sta togliendo grandi soddisfazioni anche al Benfica, regalandosi serate straordinarie.

Contro il Porto è stato l'uomo copertina, accompagnato dalla sgaloppata di Neres che gli ha servito l'assist perfetto per la sua conclusione vincente. Il Fideo ha colpito gli acerrimi rivali per la seconda volta in questa stagione, dopo essere già stato decisivo in Supercoppa poche settimane dopo il suo arrivo.

Lo stadio è andato in delirio e, come ciliegina sulla torta, Di Maria ha "rubato" l'esultanza a un suo grande amico: dopo il gol è corso a festeggiare con i compagni togliendosi la maglia e subito dopo, rivolto verso i suoi tifosi, l'ha mostrata mettendo ben in vista nome e numero, proprio come fatto da Leo Messi al Bernabeu nel Clasico contro il Real Madrid dell'aprile 2017.

Un gesto eloquente che sottolinea ancora una volta la grandezza del giocatore: durante l'anno opaco alla Juventus l'argentino si è regalato la gioia più grande vincendo la Coppa del Mondo e adesso con il Benfica sta vivendo una seconda giovinezza calcistica che sembra non avere fine.