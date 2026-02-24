Derrikson a fine partita chiede a Wendy di sposarlo, lei dice sì: dopo tre giorni la brutta sorpresa

Il calciatore costaricano Derrikson Quiros era convinto di aver coronato il sogno d’amore della sua vita, dopo che l’influencer Wendy Nicole aveva detto sì alla sua proposta di matrimonio. Ma dopo tre giorni è tutto finito: cosa è successo.

"Amor ch'a nullo amato amar perdona", deve aver pensato Derrikson Quiros mentre il cuore gli esplodeva nel vedere la donna per cui aveva perso la testa dirgli sì e farsi infilare al dito l'anello che suggellava la proposta di matrimonio che le aveva fatto al termine della partita appena giocata. È proprio vero, avrà convenuto il 24enne centrocampista costaricano, Dante ne sapeva a pacchi, l'amore ha una potenza tale da non permettere a chi è amato di non ricambiare il sentimento. Ma per quanto tempo? Un dettaglio non secondario, con cui Quiros si è trovato a dover fare i conti dopo solo tre giorni: i due infatti si sono lasciati, lasciando sgomenti tutti coloro che si erano felicitati con la coppia.

La proposta di matrimonio fatta a fine partita dal calciatore costaricano Derrikson Quiros all'influencer Wendy Nicole

La vicenda ha come protagonista il calciatore costaricano Derrikson Jeikel Quiros, che gioca nel Xelaju MC, club militante nella lega massima serie guatemalteca. Lo scorso 15 febbraio, subito dopo la vittoria della propria squadra per 4-2 contro il Deportivo Marquense allo stadio Mario Camposeco a Quetzaltenango, Derrikson ha preso il coraggio a due mani e chiamato in campo Wendy Nicole, una content creator e influencer costaricana.

L'arbitro aveva appena fischiato la fine della partita, il pubblico era ancora in festa per la vittoria e il calciatore era al massimo della sua trance agonistica e sentimentale. "Wendy vieni qua", le ha detto, poi si è inginocchiato, ha tirato fuori un anello e le ha chiesto di sposarlo. Lei ha detto sì, scatenando applausi, urla e infine la standing ovation dell'intero stadio.

Il momento in cui Wendy Nicole dice sì alla proposta di matrimonio di Derrikson Quiros

Dopo tre giorni è tutto finito: "Situazione personale difficile". Cosa è successo

Un momento bellissimo che è diventato virale sui social, ma l'impegno per la vita preso dai due teneri amanti ha resistito pochissimo. Solo tre giorni dopo la proposta di matrimonio, Quiros ha annunciato la fine della relazione con una storia su Instagram, parlando di una "situazione personale difficile" da gestire con maturità, senza entrare nei dettagli. Il calciatore ha rimarcato di essere ora concentrato sulla sua carriera e sulla propria squadra, ringraziando i tifosi e chiedendo rispetto per il suo momento privato.

La ragazza mostra l’anello datole dal calciatore, nulla lascia presagire quello che accadrà

Quanto a Wendy, ha pubblicato un messaggio criptico sui propri social: "Alla fine di tutto, non ci sarà mai una risposta migliore di quella data dal silenzio". Al momento non è dato sapere i motivi della fine della storia tra il calciatore e l'influencer, qualcuno ipotizza che la ragazza possa aver detto sì a causa della pressione dovuta alla situazione pubblica, magari per non umiliare Derrikson davanti a tutti, e poi abbia chiarito il suo reale pensiero. Il che sarebbe avvalorato dalla sofferenza che traspare dalla parte del giocatore. In fondo è pur vero che "il disamore non è mai reciproco, uno dice che l'amore è finito e l'altro è sempre stupito".