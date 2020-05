Ruby Mae è la fidanzata di Dele Alli, calciatore del Tottenham. C'era anche lei qualche giorno fa nell'appartamento del compagno preso d'assalto e ripulito dai ladri che hanno rastrellato un bottino di 2 milioni di euro. Sono andati a colpo sicuro: sapevano quando e come agire, lo hanno fatto con rapidità e decisione, senza alcun timore. La modella 23enne ha raccontato su Instagram lo shock fortissimo subito in quei momenti durissimi: sarebbe potuto accadere di tutto, ha temuto per l'incolumità propria e delle persone che erano in quel momento nell'abitazione.

La casa di Dele Alli si trova nel quartiere Barnet di Londra. A compiere il blitz sono stati in due: i malviventi hanno fatto irruzione armati di coltello e hanno minacciato sia il giocatore sia il fratello e un amico, oltre alle loro compagne. È stato orribile, dirà la ragazza che riceverà tanti messaggi d'incoraggiamento dai suoi followers. Gioielli, orologi, altri effetti personali e di valore sono stati razziati nel giro di pochi minuti. "Grazie a tutti per averci contattato, un'esperienza horror ma siamo tutti al sicuro".

Prima di fuggire nel buio della notte i ladri hanno rifilato anche un cazzotto al calciatore degli Spurs. Attimi di terrore che sono sembrati un'eternità in quei momenti di tensione. Pochi giorni dopo il furto in casa, Alli ha ripreso gli allenamenti nonostante la profonda incertezza sulla possibilità che il campionato inglese riparta. Sta bene ma è ancora molto scosso per quanto accaduto. Lo ha confermato anche Harry Kane: l'attaccante del Tottenham e dell'Inghilterra, nell'intervista a Good Morning Gran Bretagna, ha rivelato che il compagno di squadra ancora scioccato e arrabbiato per la violenza subita "ma ovviamente ha ammesso che la cosa più importante è che sia lui sia la sua famiglia stanno bene".