Del Piero mito senza confini, Terzic gli chiede timidamente un selfie dopo l'intervista: "Scusami" Dopo Atletico Madrid-Borussia Dortmund di Champions League, Alessandro Del Piero ha fatto un selfie con Edin Terzic.

A cura di Alessio Morra

Alessandro Del Piero in questi giorni è stato Madrid, dove ha commentato, da ottimo talent qual è, le sfide di Champions giocate in Spagna. Prima per Sky Real Madrid-Manchester City, chiusa con un fantastico 3-3, e poi Atletico Madrid-Borussia Dortmund per CBS Sport. E al termine dell'intervista con il tecnico tedesco, l'ex numero 10 della Juve ha ricevuto una richiesta particolare da Terzic, che gli ha chiesto un selfie per una foto ricordo.

Edin Terzic è l'allenatore del Borussia Dortmund, ed è un uomo del Borussia. Da giovane è entrato in società, è stato talent scout e collaboratore di Klopp, poi ha vissuto due esperienze tra Premier League e campionato turco, prima di tornare prima come vice e poi come allenatore, lo ha fatto a più riprese, nel mezzo è stato anche direttore tecnico. In campionato non sta volando, ma in Champions il Borussia è ai quarti e sogna in grande nonostante il ko rimediato 2-1 a Madrid con l'Atletico.

Dopo il match il tecnico tedesco, di origini bosniache, ha fatto il giro delle TV per le interviste, e prima di finire in conferenza stampa, Terzic si è presentato anche ai microfoni di CBS Sports ed è stato intervistato da Del Piero, uno dei calciatori italiani più forti della sua generazione, un attaccante che ha segnato un'epoca. Amatissimo dai tifosi bianconeri, forse, Del Piero non immaginava che pure Terzic fosse un suo fan di lunga data, chissà se c'entrano anche le tante partite giocate negli anni '90 dalla Juventus con il Borussia Dortmund.

L'intervista è filata liscia, a domanda risposta, senza problemi. La telecamera riprende il saluto tra i due. Poi sfuma. Ma qualche minuto dopo, dallo studio a Del Piero viene chiesto di un episodio particolare. Perché lì in studio hanno visto il fuori onda nel quale si vede Terzic che dopo aver chiuso l'intervista si avvicina all'ex calciatore, prende il telefono e gli chiede un selfie. Ovviamente la risposta affermativa.

La chiacchierata, off the record, è divertente. Il tecnico gli dice: "Scusami, possiamo fare un selfie". Alex dice sì, Terzic prosegue e gli spiega il perché: "Tu sei il mio più grande idolo". Un duplice meraviglioso sorriso lo suggella. Chissà quando potrà ritrovarlo e a quel punto giustamente ha sfruttato l'occasione.