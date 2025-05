video suggerito

Del Piero diventa allenatore, il titolo della sua tesi spiega qual è la sua idea di calcio L'ex leggendario numero 10 della Juventus ha superato il corso di Coverciano ed è diventato a tutti gli effetti allenatore. Del Piero sorridente sui social ha scritto: "Ora chiamatemi mister".

A cura di Alessio Morra

Alessandro Del Piero è diventato ufficialmente allenatore. Lo ha annunciato lui stesso, sui social, con una serie di foto e con una frase chiara e secca: "Da oggi potete anche chiamarmi Mister…". L'ex leggenda della Juventus ha superato il corso di Coverciano, e dopo la tesi dal titolo ‘Uno per tutti (tutti per uno)‘ ha ufficialmente raggiunto questo traguardo. Il titolo della tesi, e ovviamente anche il suo contenuto, spiegano l'idea di calcio di Del Piero.

Il messaggio di Del Piero dopo la tesi

Una carriera luminosa, leggendaria, oltre 900 partite, recordman di presenze e gol con la Juventus. Il calcio giocato lo ha lasciato da un decennio abbondante, ma il suo mondo non lo ha mai lasciato – da anni è un apprezzatissimo talent a Sky. E ora l'ex numero 10 della Juventus è diventato allenatore: "Grazie alla FIGC e a tutti i docenti che mi hanno accompagnato in questo Corso, sono riconoscente a tutte le persone che hanno collaborato e condiviso con me questo importante percorso formativo. E un grazie speciale ai miei figli e a mia moglie per il supporto che mi hanno dato in questi anni di studio e per la bellissima sorpresa che mi hanno fatto oggi a Firenze, presentandosi alla discussione della mia tesi, che racchiude una parte importante delle mie esperienze professionali e umane, e la mia visione del calcio e del ruolo dell’allenatore. Grazie!".

I tifosi della Juve rivogliono Del Piero in bianconero

Ovviamente il post con cui ha annunciato la notizia di Del Piero è stato stracommentato, con mi piace a migliaia. Una valanga di commenti e like di suoi vecchi tifosi e di tifosi juventini che non vedono l'ora di rivederlo in bianconero, un domani come allenatore in prima, ma magari in avvio pure come componente di uno staff tecnico. Il futuro della panchina della Juventus è tutta da scrivere. Giuntoli ha dichiarato che Igor Tudor sarà in panchina al Mondiale per Club, ma Antonio Conte, ora al Napoli, viene definito, secondo alcuni rumors, il candidato principale per la panchina della Juventus.