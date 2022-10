Debutto col botto per De Zerbi: stoppato il Liverpool ad Anfield ed è già un idolo Roberto De Zerbi sfiora l’impresa ad Anfield all’esordio assoluto in Premier League costringendo i Reds al 3-3 finale. E i tifosi del Brighton sono già tutti pazzi di lui.

A cura di Alessio Pediglieri

Jurgen Klopp alla vigilia di Liverpool-Brighton aveva detto di essere curioso di vedere all'opera il Brighton di De Zerbi, definito dal tedesco "un tecnico super coraggioso e influente". E questo pomeriggio ha potuto constatare meglio di chiunque altri l'impatto che il tecnico italiano ha avuto nel suo nuovo club, all'esordio in Premier League. Ad Anfield i reds sono stati stoppati in una partita incredibile sul 3-3 con gli ospiti che hanno volato sull'hattrick di Trussard che all'84' ha trovato la rete del definitivo pari.

Un match spettacolare, in cui il Liverpool ha provato spesso a fare la gara, sorpreso però subito da un Brighton che si è ritrovato dopo soli 18 minuti avanti 2-0, ammutolendo Anfield. Roberto De Zerbi si è presentato così alla sua ‘prima' assoluta in Premier, togliendo il cappello a Klopp e dando prova di aver saputo gestire al meglio ciò che gli è stato lasciato in eredità da Popper. Proprio quello che desiderava l'ex tecnico di Shakhtar e Sassuolo, mostrando di non aver portato scossoni all'interno del gruppo squadra.

Una partita "pazza" che ha visto alla mezz'ora la reazione con il gol di Firmino e la rimonta, con sorpasso nella ripresa da parte dei padroni di casa che hanno sfruttato anche l'autorete sciagurata di Webster. Fino al finale pirotecnico con il definitivo 3-3 a 5 minuti dal 90′. Che ha scatenato il tifo dei Seagulls, adesso quarti in classifica, che hanno osannato l'allenatore italiano che in campo si è lasciato andare anche ad esultanze empatiche, scaricando tensione e pressioni nel modo migliore, coinvolgendo i propri tifosi sugli spalti e davanti ai monitor.

Un impatto devastante da parte di De Zerbi che ha dimostrato quanto di buono si era già detto di lui e ciò che lui aveva anticipato con buoni propositi. Ad Anfield si sono visti gioco, idee, spirito di squadra rimasti intatti anche a seguito del passaggio da Popper e il tecnico italiano che poi è stato celebrato sui social ufficiali del club tra foto, filmati ed esultanze, scritte anche in perfetto italiano.

Un piccolo grande capolavoro di De Zerbi, arrivato a Brighton solo lo scorso 18 settembre, durante la pausa per le nazionali, per firmare un lungo contratto di 4 stagioni. Il tecnico italiano ha sfruttato al meglio il tempo a propria disposizione nello stop di campionato e si è presentato al debutto di fuoco ad Anfield senza alcun timore reverenziale, mettendo in mostra il meglio del proprio repertorio da tecnico. Il tutto esaltato in occasione dell'azione del 3-3 finale: 20 secondi di possesso palla consecutivo, 15 passaggi e conclusione a rete decisiva. Si è solo all'inizio, tutto è ancora da scrivere, ma l'effetto De Zerbi ha già contagiato i tifosi inglesi.