De Zerbi si ritrova in diretta con Adani, Cassano e Ventola subito dopo Marsiglia-PSG: “Sono sfinito”

La vittoria del Marsiglia sul PSG mancava da tanti troppi anni. A centrare l'impresa è stato Roberto De Zerbi che ha beneficiato di un gol conquistando tre punti pesantissimi contro i campioni di Francia e d'Europa. Un successo celebrato al meglio dai tifosi dell'OM al Velodrome e che lo stesso allenatore del Marsiglia ha festeggiato insieme alla squadra mostrando tutta la sua soddisfazione anche in conferenza stampa subito dopo.

Nel corso della partita in diretta streaming andava in onda anche Viva El Futbol, il programma dedicato al calcio condotto da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Proprio sfruttando la sua amicizia con De Zerbi, Adani telefona all'allenatore del Marsiglia con una videochiamata. Adani improvvisamente, durante la diretta, fa vedere a tutti il suo smartphone da dove si scorge il viso sorridente di De Zerbi. Risate, saluti e battute in studio prima che l'allenatore iniziasse a parlare. Voce basse e stanchezza massima palesata dallo stesso De Zerbi: "Sono sfinito"

Adani capisce di averlo contattato sicuramente in un momento in cui la stanchezza prende il sopravvento ma ha voluto condividere quel momento con tutti gli utenti del programma collegati in quel momento. "Ti volevano salutare tutti – gli dice Adani -. Ci sono circa diecimila persone in diretta che ti volevano sentire". A quel punto De Zerbi risponde senza problemi parlando per un po' anche della partita e di ciò che è successo in campo: "Dormirò al centro sportivo stanotte – e poi aggiunge -. Questo è uno stadio unico e speciale in una partita normale, figurati contro il PSG".

Cassano e la battuta a De Zerbi durante la diretta.

De Zerbi per un po' parla della partita: "La cosa bella è che il primo tempo abbiamo fatto quasi tutto bene con coraggio, il secondo forse un po' siamo calati di energia, ci è venuto il braccino ma la squadra è forte e loro sono fortissimi, stanno segnando un'epoca". A quel punto però interviene Cassano che con un suo prorompente intervento fa scattare una risata generale: "Ma tu ti rendi conto Lele, questo stasera ha detto una rumba al PSG e dice ‘il secondo tempo così così'. Ma devi essere felice! Lo faccio io al posto tuo: tiè a tutti quelli che rompono il ca**o e si attaccassero alla min**a. Adesso bevi, divertiti alla faccia loro e vai a dormire".