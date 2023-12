De Zerbi esulta tra i tifosi per l’impresa del Brighton, dedica speciale al Foggia: il motivo è Gattuso De Zerbi esulta tra i tifosi per l’impresa del Brighton in Europa League, nel post-partita arriva una dedica speciale e inattesa al Foggia: il motivo è Gattuso.

De Zerbi esulta e va a festeggiare tra i tifosi il gol che porta il Brighton alla qualificazione diretta per gli ottavi di Europa League. Una gioia genuina ma che rende bene l'idea anche di quanto valga questo traguardo: per i Seagulss, alla loro prima partecipazione europea, si tratta di un obiettivo insperato e assolutamente non pronosticabile alla vigilia in un girone con Olympique Marsiglia, AEK e Ajax.

Il Brighton ha chiuso al primo posto il Gruppo B vincendo per 1-0 in casa contro l'OM guidata da Rino Gattuso grazie al gol all'88' di Joao Pedro: gli inglesi hanno effettuato il sorpasso, piazzandosi a quota 13 punti davanti a tutti, e beffando i francesi (11 punti) che ora dovranno passare per i playoff e potrebbero incontrare anche il Milan.

Una serata da ricordare per tutta Brighton e ai microfoni di TNT Sports l'allenatore italiano ha dichiarato: “Penso che questo sia il momento migliore della mia vita (a Brighton, ndr). Ho perso la voce, ho perso tutto. È stata una partita fantastica, abbiamo giocato un calcio fantastico, meritavamo di vincere e di raggiungere il primo posto. Avremmo potuto segnare più gol, ma siamo molto felici e orgogliosi per il Brighton, per i nostri tifosi e per le persone che lavorano all’interno del club“.

Nelle dichiarazioni post-match De Zerbi ha fatto una dedica speciale: “Questa è una partita che un po’ dentro di me chiude un cerchio. Purtroppo contro Rino Gattuso avevo perso la partita più importante della mia carriera fino a questo momento. Questa vittoria quindi la dedico ai miei ex giocatori del Foggia, con cui avevo perso quella partita, e a tutta la gente di Foggia. Quella sconfitta ce la porteremo sempre dentro, ma è come se oggi avessero vinto tutti quanti”.

RDZ fa riferimento alla finale dei playoff di Serie C del 2016, quando con il suo Foggia non riuscì a battere nella doppia sfida il Pisa di Gattuso con 180′ di altissima tensione. L'allenatore bresciano ricorda spesso la squadra pugliese come determinante nel suo percorso e non manca di elogi al pubblico rossonero per l'affetto che gli ha sempre dimostrato.