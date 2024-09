video suggerito

De Roon in tenuta da mare nello stadio dopo il rinvio di Atalanta-Como: reazione imprevedibile De Roon come sempre imprevedibile sui social ha commentato in modo assai particolare il rinvio per pioggia di Atalanta-Como.

A cura di Marco Beltrami

Martin De Roon non ha perso tempo dopo l'ufficialità del rinvio di Atalanta-Como. Il centrocampista olandese tanto pragmatico e puntuale in campo, quanto imprevedibile fuori e sui social, si è lasciato immortalare in un modo molto curioso sul campo del Gewiss Stadium deserto, sotto la pioggia.

De Roon posa una foto curiosa dopo il rinvio di Atalanta-Como

Il calciatore della Dea ha scherzato sul maltempo con una foto di lui in tenuta da villeggiatura: maglietta e pantaloncini corti, borsa da mare, ciambella e galleggiante, con occhiali da sole per De Roon. Il tutto accompagnato da queste parole: "Per chi vive all'estero: questa è l'estate di San Martino italiana". Un riferimento scherzoso al proverbiale periodo autunnale in cui dovrebbero verificarsi condizioni climatiche di bel tempo. Un look decisamente stridente con lo stadio di Bergamo ormai svuotato e bagnato dal diluvio.

De Roon scatenato nel tunnel durante Atalanta-Como

Insomma ha voluto scherzare su una serata particolare De Roon che poco prima era stato uno dei più attivi. Il capitano dell'Atalanta infatti dopo il primo spostamento del fischio d'inizio per un miglioramento delle condizioni meteorologiche, aveva mostrato il suo scetticismo. E infatti mentre tutti i giocatori del Como si sono riversati nel tunnel che porta al campo per iniziare il confronto alle 21:15, i padroni di casa sono rimasti negli spogliatoi.

Eccezion fatta per capitan De Roon che con Cutrone e l'arbitro si è recato sul campo per valutare il rimbalzo del pallone. L'olandese si è fatto sentire, visto che il peggioramento della pioggia, ha reso il campo impraticabile. E alla fine ha avuto ragione lui visto che si è optato per il definitivo rinvio al giorno successivo. Una notizia che non ha rovinato l'umore del mediano a giudicare anche dalla foto postata dopo l'ufficialità del rinvio.