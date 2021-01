Matthijs de Ligt positivo al coronavirus. È il terzo caso di Covid-19 riscontrato nella Juventus negli ultimi dieci giorni. Il difensore olandese finisce nella lista dei contagiati che annovera Alex Sandro e Juan Cuadrado (entrambi hanno saltato la trasferta di San Siro contro il Milan).

Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento.

Con l'assenza forzata dell'ex centrale dell'Ajax il tecnico, Pirlo, perde una pedina importante del pacchetto arretrato in vista della prossima sfida di campionato (contro il Sassuolo) e degli impegni che attendono i bianconeri per effetto di un calendario serrato: oltre al match di Serie A (17sima giornata), ci saranno gli ottavi di Coppa Italia con il Genoa e poi ancora uno scontro diretto per l'alta classifica (con l'Inter a San Siro, 18sima giornata).