De Laurentiis incontra i capi ultras del Napoli, è pace: “Presidente e tifosi uniti per vincere” Al termine di un incontro privato con i capi ultras del Napoli, il Presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato che la pace con la tifoseria più calda del club partenopeo (con la quale ci sono state molte tensioni) è stata sancita.

A cura di Michele Mazzeo

Pace fatta tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e gli ultras della squadra partenopea alla vigilia dell'incontro casalingo contro il Verona. Ha infatti avuto esito positivo l'incontro tra i capi dei vari gruppi del tifo organizzato e il patron della società partenopea approntato proprio per mettere fine ad un periodo di grande tensione tra le parti che aveva addirittura spinto la Prefettura a disporre la scorta al numero uno del club campano.

Saltato in extremis il tavolo istituzionale in prefettura (proprio per opposizione della Procura che sugli ultras sta indagando dopo gli scontri in autostrada con i romanisti e gli incidenti di piazza del Gesù con i tifosi dell’Eintracht e con la polizia), l'incontro pacificatore è andato in scena in forma privata poco prima del match di campionato contro l'Hellas Verona e, secondo quanto annunciato da De Laurentiis, ha avuto l'effetto sperato: "Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere" ha scritto infatti sui propri profili social il patron a corredo di una foto che lo vede posare insieme agli esponenti più in vista dei gruppi di tifo organizzato del club partenopeo.

Sembra dunque essere tornato il sereno tra Aurelio De Laurentiis e i tifosi più caldi del Napoli che, contrariamente a quanto avvenuto nelle ultime apparizioni casalinghe della squadra (cosa che ha fatto infuriare anche l'allenatore Luciano Spalletti), torneranno quindi a sostenere con grande entusiasmo la squadra che si appresta a conquistare il terzo scudetto della sua storia e continua a cullare il sogno dell'impresa in Champions League (martedì è in programma il ritorno dei quarti al Maradona con il Milan che parte in vantaggio grazie all'1-0 ottenuto nell'andata a San Siro).