De Laurentiis imbufalito nel fuorionda dal tunnel prima di Napoli-Juve: “Non lo devono fare!” De Laurentiis protagonista di uno sfogo prima di Napoli-Juventus. La ricostruzione di quanto accaduto nel tunnel degli spogliatoi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aurelio De Laurentiis si è mostrato molto nervoso prima del fischio d'inizio del big match tra il suo Napoli e la Juventus. Il presidente della formazione azzurra si è lasciato andare ad uno sfogo nella pancia dello stadio Diego Armando Maradona, con un linguaggio anche colorito. Una situazione che non è sfuggita alle telecamere.

Letteralmente imbufalito De Laurentiis nel tunnel che porta agli spogliatoi delle due squadre della casa del Napoli. Dopo aver gesticolato in direzione di una persona, non visibile alle telecamere, ecco che il presidente ha iniziato ad urlare. Difficile ricostruire tutto il suo intervento anche se si sono ascoltate chiaramente queste parole "Via… via… Fuori dai cog…ni! Non lo devono fare! Non lo devono fare… ca..o!". Arrabbiatissimo il presidente che poi ha continuato ad inveire, anche se il video si blocca.

Con chi ce l'aveva De Laurentiis? Una ricostruzione plausibile è quella relativa alla possibilità di un'arrabbiatura per la possibile presenza delle telecamere all'interno dell'impianto, pronte a registrare immagini dall'interno degli spogliatoi con i giocatori concentrati sugli ultimi dettagli di preparazione. DAZN infatti, nel pacchetto sui diritti televisivi, ha anche la possibilità di mostrare per pochi secondi quello che accade negli spogliatoi delle due squadre. Infatti, prima di Napoli-Juventus si sono viste solo quelle relative alla stanza bianconera con nessuna immagine da quella degli azzurri.

De Laurentiis che non ha mai nascosto la sua avversione per queste riprese, potrebbe dunque essersi arrabbiato proprio in merito alla prospettiva di rivedere le immagini della sua squadra nel Maradona. Anche perché il Napoli ha optato per il silenzio stampa prima della Juventus: prima non c'è stata la conferenza di mister Calzona, e poi il club azzurro non ha consentito ai propri tesserati di concedersi alle televisioni. Una decisione confermata anche per il post-partita, con Pierluigi Pardo che in sede di telecronaca di Napoli-Juventus si è detto molto dispiaciuto.