De Laurentiis ha scelto Conte per il Napoli: offerta a Rudi Garcia per rompere il contratto Il futuro di Rudi Garcia a Napoli è segnato e dipende da Antonio Conte: in caso di risposta affermativa dell’ex di Juve e Inter a De Laurentiis, sarà addio per il francese.

A cura di Marco Beltrami

Mentre il campionato è fermo per la pausa delle nazionali, in casa Napoli c'è fermento. Il futuro di Rudi Garcia è appeso ad un filo con il presidente De Laurentiis che sembra intenzionato ad un cambio in panchina dopo l'inizio di stagione deludente. D'altronde il patron ha già le idee chiare sul principale candidato alla sostituzione dell'erede di Spalletti che è Antonio Conte. Tutto sembra essere subordinato al possibile accordo con l'ex di Juve e Inter: in caso di suo sì il destino di Garcia sarebbe segnato.

Quelle che inizialmente sembravano voci legate ai risultati deludenti e ai malumori di diverse stelle del Napoli, hanno trovato conferme nell'uscita pubblica di De Laurentiis che ha fatto riferimento nei giorni scorsi al "momento no" vissuto con Garcia. La sconfitta contro la Fiorentina ha indisposto il numero uno del Napoli che ha iniziato a muoversi per cercare di approfittare della sosta per dare la proverbiale scossa, dopo aver individuato nel tecnico francese il principale responsabile degli alti e bassi dei campioni d'Italia.

Dopo l'incontro avvenuto già a margine dell'ultimo ko, previsto un nuovo faccia a faccia tra De Laurentiis è l'allenatore reduce da qualche giorno di vacanza in patria. La volontà dell'imprenditore è quella di proporre una rottura consensuale all'ex tecnico della Roma, con un'indennità di licenziamento di circa 2.8 milioni di euro. In questo modo DeLa risparmierebbe un anno sul contratto del mister. Prima però di procedere al divorzio però, bisognerà capire cosa farà Conte.

De Laurentiis darà il benservito a Rudi Garcia solo ed esclusivamente in caso di risposta affermativa di Antonio Conte alla sua proposta. In sintesi il Napoli volterebbe pagina solo se arrivasse il salentino, e non un altro allenatore. Per questo sarà fondamentale un altro incontro quello tra il numero uno azzurro e l'ex ct per capire la sua disponibilità ad accettare il progetto.

Conte che in queste ore è tempestato di messaggi da parte della tifoseria partenopea sui social ed è reduce dalla serata di celebrazioni organizzata dalla Juve per celebrare la proprietà Agnelli, dovrà innanzitutto trovare l'intesa economica con De Laurentiis. Se DeLa è pronto a fare ricorso a tutta la sua capacità persuasiva sfruttando anche i buoni rapporti con Conte, dovrà considerare le sue pretese economiche nonché la sua volontà di proseguire nell'anno sabbatico.

Per raggiungere l'intesa è fondamentale che entrambe le parti facciano un passo avanti verso l'altra: Conte dovrebbe "accontentarsi" di un ingaggio ridotto (nettamente inferiore rispetto ai 17 milioni che gli garantiva il Tottenham) e il presidente dovrebbe alzare la posta in palio per uno stipendio che potrebbe essere il più alto tra quelli dei tecnici allenati (anche di Ancelotti che incassava 5.5 milioni di euro). Senza dimenticare poi la questione dei diritti d'immagine da chiarire. Insomma non c'è un piano B: se dovesse arrivare l'ok di Conte il Napoli si affiderà a lui con buona pace di Rudi Garcia