De Laurentiis aveva Haaland in pugno per 50 milioni: "Raiola aveva già organizzato tutto" Il retroscena di mercato raccontato da De Laurentiis a Londra collega Haaland al Napoli: "L'ho scoperto quando i miei non lo conoscevano ancora, fermai la trattativa di Raiola"

A cura di Ada Cotugno

Le strade di Erling Haaland e del Napoli si sarebbero potute incrociare tempo fa, quando l'attaccante era soltanto una giovane promessa che cominciava a incantare tutta l'Europa. A svelarlo è il retroscena regalato da Aurelio de Laurentiis a Londra, il racconto di un'operazione imbastita e perfettamente definita che però non ha mai visto la luce: gli azzurri erano a un passo dal firmare l'attaccante più forte attualmente in circolazione, ma alla fine tutte le parti hanno deciso di prendere strade diverse.

Al Business of Football Summit del Financial Times tenutosi in Inghilterra il numero uno dei partenopei ha parlato delle sue idee per il futuro del calcio, ma all'interno del suo panel c'è stato spazio anche per i racconti legati al Napoli e al mercato. Uno di questi riguarda proprio Haaland e quella volta in cui il presidente stava per regalarsi un vero colpo da novanta per puntare alla vittoria dello Scudetto con qualche anno di anticipo.

L'attaccante in quel periodo era ancora al Salisburgo e stava costruendo la sua fama a suon di gol: "Mi ricordo quando ho scoperto Haaland, per me era un grandissimo giocatore quando i miei erano tutti preoccupati perché ancora non lo conoscevano. Era al Salisburgo, lo volevo comprare per 50 milioni". Una cifra che di questi tempi sembra assurda per un attaccante della sua caratura, un vero affare a guardarlo con gli occhi di oggi.

De Laurentiis parlò con Raiola per definire il tutto, ma alla fine l'affare sfumò. Era tutto pronto per la firma, ma sul più bello la trattativa si arenò e l'operazione andò completamente in fumo: "Allora Mino Raiola mi portò in un salotto e mi disse: ‘Senti di là non le dire queste cose, noi siamo amici. Per Haaland ho già provveduto io, non ti preoccupare, non ti mettere in mezzo'. Io lo fermai e lì si interruppe la trattativa. Lui aveva già organizzato tutto e percorso i suoi benefit".