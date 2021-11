De Gea sbaglia ancora, papera clamorosa nel derby di Manchester: Old Trafford gelato De Gea è stato protagonista in negativo del primo tempo dell’Old Trafford. Nel derby tra il suo Manchester United e il City di Guardiola, poco prima della chiusura dei primi 45 minuti, il portiere spagnolo si è fatto clamorosamente sorprendere da Bernardo Silva che ha messo a segno la palla del momentaneo 0-2 dei Citizens beneficiando di una clamorosa papera del portiere spagnolo.

A cura di Fabrizio Rinelli

De Gea è stato protagonista in negativo del primo tempo dell'Old Trafford. Nel derby tra il suo Manchester United e il City di Guardiola, poco prima della chiusura dei primi 45 minuti, il portiere spagnolo si è fatto clamorosamente sorprendere da Bernardo Silva. Su cross da sinistra di Cancelo, il portoghese a impattato la palla in spaccata con la palla che lentamente è finita sulla mano di De Gea che incredibilmente ha poi smanacciato la sfera in rete. Il gol è stato per il momento attribuito allo stesso Bernardo Silva.

Tutto un programma la faccia di Solskjaer completamente ammutolito da quell'immagine, così come l'Old Trafford, gelato dall'ennesima papera dell'estremo difensore spagnolo. De Gea era stato infatti già protagonista di un errore incredibile nell'ultimo match di Champions League giocato dai Red Devils contro l'Atalanta. Il tiro dalla distanza di Ilicic infatti, non è stato respinto dal portiere dello United che ha visto la sfera passargli sotto le braccia. Oggi un'altra incertezza che potrebbe costare il derby allo United (sotto 0-2 dopo la fine del primo tempo) e la panchina a Solskjaer già nella bufera dopo il clamoroso 0-5 in casa contro il Liverpool.

A far specie è sicuramente la dinamica del gol subito dal Manchester United che ha lasciato ancora una volta una prateria a sinistra con Cancelo libero di spaziare ovunque volesse. E proprio da lì è nato il cross che ha visto la palla attraversare incredibilmente tutta la difesa dello United (immobile in quel frangente in attesa di De Gea) prima di vedere l'inserimento di Bernardo Silva che ha tentato di arpionare la sfera. Nonostante il colpo non fosse fortissimo, grazie a De Gea, la palla è comunque finita in rete facendo scatenare la rabbia dell'Old Trafford. A inizio ripresa Solskjaer ha immediatamente sostituto Bailly, uno dei più negativi nella prima frazione.