DAZN non funziona, polemiche sui social: “Si vede male anche Udinese-Juventus” Anche durante Udinese-Juventus sui social ci sono state tante discussioni a causa di malfunzionamenti di DAZN, che trasmette l’incontro. Tanti tifosi si sono lamentati per la qualità delle immagini e soprattutto delle immagini delle cosiddette ‘rotelle’ che continuano a girare a lungo.

A cura di Alessio Morra

L'inizio del campionato di Serie A 2021-2022 porta con sé anche tante discussioni, non dovute a errori arbitrali o a decisioni stupefacenti, ma relative alla trasmissione delle partite, che da quest'anno vengono mandate in onda tutte da DAZN. Già dopo la gara d'esordio, Inter-Genoa, c'erano stato delle grosse polemiche sui social, che si sono ripetute anche dopo le prime fasi di Udinese-Juventus, le discussioni sono montante, anche molto forti tra chi ha avuto dei problemi e chi invece afferma di seguire in diretta l'incontro senza alcun tipo di difficoltà.

I problemi di Inter-Genoa

Durante i primi minuti di Inter-Genoa, che ha aperto la stagione con Verona-Sassuolo, sono stati segnalati problemi e disservizi. DAZN ha fatto poi sapere che nei primi tre minuti dell'incontro c'è stato uno spike (un picco) su una delle cdn globali, ma poi velocemente il servizio ha ripreso abbastanza regolarmente.

Lamentele anche per Udinese-Juventus

Oggi grandi difficoltà per il segnale in avvio di Udinese-Juventus, con tanti utenti che su Twitter si sono lamentati e hanno scritto di aver avuto grandi difficoltà nel seguire l'incontro della Dacia Arena, che, a causa di malfunzionamenti, spesso ha subito dei blocchi – c'è chi ha perduto proprio in diretta il gol del raddoppio di Cuadrado. Ed è schizzato così nelle tendenze l'hasthag #Daznout. Da contraltare a tanti tweet però ci sono anche dei messaggi di chi scrive di non avere nessun tipo di problema, soprattutto seguendo l'incontro davanti alla TV. E c'è anche chi sottolinea come il multiscreen permetta di vedere regolarmente le due partite in programma in contemporanea, Udinese-Juventus e Bologna-Salernitana.