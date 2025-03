video suggerito

Davide Bonolis diventa a sorpresa un calciatore della Juventus Creators: “L’hai già detto a papà?” Davide Bonolis giocherà con la squadra della Juventus Creators. L’annuncio sui social in maglia bianconera che spiazza i tifosi i quali scherzano sulla reazione di papà Paolo: “Gliel’hai già detto?”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Davide Bonolis giocherà uno speciale torneo tra le fila della Juventus. Facile immaginare come avrà accolto questa notizia papà Paolo, notoriamente tifosissimo dell'Inter, che spesso non risparmia battute e attacchi sarcastici alla squadra bianconera. Davide vestirà la maglia della Juventus partecipando alla Youtuber League. Si tratta di una competizione tra content creator e influencer del mondo digitale. L'annuncio con la maglia della Juventus è arrivato prima con un simpatico video in cui viene consegnata la casacca bianconera e poi con un post sui suoi account.

"Benvenuti nel metaverso…. Ah no è tutto vero. Mi sarei aspettato di tutto dalla vita , ma questo sinceramente no, però ormai che ci siamo combattiamo. Grazie per l’opportunità. AURA COLPO DI MERCATO. Ps. Mi hanno incastrato giuro". Il cognome Bonolis associato alla Juventus di fatto genera sorpresa. Né sul suo account né altrove però papà Paolo ha commentato la notizia restando in silenzio.

In tanti però invocano un suo intervento curiosi di conoscere la sua opinione su questa scelta del figlio Davide che ha fatto tanto divertire il popolo del web. "L'hai già detto a papà" scrive qualcuno che scherza sulla reazione che potrebbe avere il noto conduttore.

La Youtuber League è un torneo che ha già raccolto un discreto successo anche se l'aspetto calcistico viene messo un po' in secondo piano a favore dello spettacolo e del divertimento. Davide Bonolis di certo però a calcio ci sa giocare e nella sua breve carriera ha anche giocato con le giovanili di Roma, Sampdoria, Triestina e Renate prima di restare svincolato da luglio scorso.

Dove gioca oggi il figlio di Bonolis dopo alcune esperienze degne di nota nel mondo del calcio

In questa stagione ha preferito vivere l'avventura della Kings League entrando a fare parte della squadra dei Caesar che in questo momento è però ultima in classifica con zero punti. Ora questa nuova avventura con la Juventus in un appuntamento che di certo anche papà Paolo curiosamente vorrà vedere.