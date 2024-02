Darwin Nunez dimentica di essere infortunato e salta di gioia per il Liverpool: Klopp allibito L’attaccante uruguaiano ha saltato la finale di Carabao Cup per un infortunio, ma quando il Liverpool ha trionfato ha saltato come un grillo. Klopp ha fatto ironia su Darwin Nunez dopo la partita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Liverpool per la decima volta ha vinto la Carabao Cup, come nel 2022 in una finale thrilling è stato sconfitto il Chelsea. I Reds praticamente senza attacco hanno segnato il gol vittoria al 118′ con van Dijk. Quando l'incontro è finito è esplosa la gioia di tutta la squadra e Darwin Nunez ha conquistato la scena. Perché l'uruguaiano ufficialmente fuori per infortunio ha mostrato di stare benissimo, facendo sorridere pure Klopp nel dopo partita.

L'ultima domenica di febbraio si disputa a Wembley la finale di Coppa di Lega, sono scesi in campo il Liverpool capolista in Premier League e il Chelsea, decimo. La squadra favorita era quella di Klopp, che era però con una squadra rimaneggiata a causa di una sfilza di infortunati. La partita è bruttina. Si va ai supplementari e i rigori sembrano dietro l'angolo, considerate pure le finali giocate tra queste due squadre nel 2022 (entrambe si chiusero così dopo lo 0-0).

Al 118′ però il ci pensa il capitano e cioè Virgil van Dijk, che insacca l'1-0. Poco dopo scatta la festa, che dura tantissimo. I calciatori restano sul campo per cantare con Klopp e tutto lo staff You'll Never Walk Alone. Un momento davvero bello. Darwin Nunez canta e forse non sa che un video che lo vede protagonista è già diventato virale, e non immagina che verrà proposto pure a un sorridente Klopp.

Darwin Nunez ha subito un infortunio muscolare, per questo ha saltato le ultime due partite, ma naturalmente ha voluto rimanere con la squadra e in tuta ha assistito all'incontro da bordo campo, ha fatto il tifo per i compagni, li ha sostenuti e poi ha gioito. Quando la partita è finita ha voluto raggiungere i suoi compagni e ha così anche sfogato la tensione, per arrivare più velocemente in campo ha iniziato a correre, ha saltato compagni e scale, quando è arrivato in campo si è trovato il muro di fotografi e i loro attrezzi che ha superato con un balzo, un po' come quello di una famosa pubblicità del passato.

Va da sé che quelle immagini hanno fatto il giro del web e sono state mostrate pure a Klopp, che felice e gioioso ha detto: "Darwin Nunez e Szoboszlai non sono in forma, ecco perché non hanno giocato, ma durante i festeggiamenti sembravano al 100% quindi dovrò parlarne con il dipartimento medico".