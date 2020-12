Danny Rose con José Mourinho è finito ai margini nel Tottenham, pare che tra i due ci sia stata anche una lite. L'unica certezza è che a fine anno le strade del difensore e degli Spurs si separeranno. Ma intanto Rose fa parte della rosa del Tottenham e ahi lui nelle scorse ore è finito in galera. L'ex nazionale inglese è stato arrestato per ‘guida pericolosa della sua auto', dopo aver trascorso qualche ora dietro le sbarre prima di essere rilasciato su cauzione.

Incidente d'auto per Danny Rose

Secondo quanto riporta il ‘Sun' il difensore classe 1990 ha provocato un incidente, i poliziotti lo hanno arrestato per ‘guida pericolosa della su auto', anche se per fortuna non ha provocato danni ad altre persone. Rose non era stato convocato per la partita di Carabao Cup con lo Stoke City, vinta per 3-1 dai londinesi, ed ha deciso di trascorrere lontano da casa la serata. Alle 4 del mattino ha sbandato con la sua vettura ed è andato a sbattere contro lo spartitraffico mentre guidava a velocità alta in autostrada. Il giocatore è rimasto illeso, ha effettuato il test dell'etilometro che ha dato esito negativo, ma comunque è stato arrestato ed ha passato la notte dietro le sbarre prima di uscire dalla prigione la mattina seguente. La polizia locale ha confermato la notizia dell'incidente tramite un portavoce: