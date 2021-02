Daniele De Rossi guarda da spettatore interessato il match tra Crotone e Sassuolo valido per la 22a giornata della Serie A 2020/2021. L'ex calciatore della Roma, diventato da poco allenatore, è infatti in cima alla lista della dirigenza calabrese come sostituto dell'attuale tecnico Giovanni Stroppa che in caso di risultato negativo contro gli emiliani potrebbe essere esonerato dal patron Vrenna e veder dunque concludersi la sua avventura sulla panchina dei rossoblu.

Secondo quanto appreso da Fanpage.it infatti nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti da parte della dirigenza del club bruzio con Daniele De Rossi e il suo entourage per sondare l'eventuale disponibilità dell'ex romanista di sedersi sulla panchina pitagorica qualora si propendesse per l'esonero di Giovanni Stroppa. Da quanto trapela la volontà della famiglia Vrenna difatti sarebbe quella di ingaggiare il campione del mondo del 2006 per intraprendere un progetto a lungo termine indipendentemente dal fatto se riesca a raggiungere o meno la salvezza in questa stagione (l'idea è quella di un contratto pluriennale).

Finora Giovanni Stroppa, soprattutto per quanto fatto nella passata stagione con la promozione diretta in Serie A, non era mai stato messo in discussione come allenatore del Crotone ma in caso dovesse arrivare un'altra sconfitta nel match casalingo contro il Sassuolo che confermerebbe dunque l'ultimo posto in classifica della sua squadra difficilmente riuscirà a mantenere il suo incarico. E il fatto che la proprietà si sia già mossa per preallertare Daniele De Rossi sembra essere una lampante conferma che la sua panchina non è più così salda.