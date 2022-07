Daniel Passarella non ha alcuna malattia neurodegenerativa, la famiglia smentisce: “È depressione” Dopo le sconvolgenti notizie sulle condizioni gravi di salute di Passarella, la famiglia ha emesso una nota ufficiale di smentita: “Non danneggiate ulteriormente Daniel e la nostra famiglia con notizie non verificate”

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo i giorni di ansia davanti all'improvvisa quanto sconvolgente notizia delle condizioni gravi di Daniel Passarella, traspare un sospiro di sollievo dopo il comunicato ufficiale emesso dai suoi familiari che hanno voluto smentire in toto quanto precedentemente trapelato, senza alcuna autorizzazione né veridicità. ‘El Caudillo' è sì in difficoltà, ma non soffre di alcuna malattia neurodegenerativa: è afflitto da una forma di depressione che ne ha alterato l'umore e i comportamenti.

A fare chiarezza sulle reali condizioni di salute, che restano comunque serie, sono stati la moglie Graciela e il figlio Lucas, che si sono visti costretti a diramare una nota ufficiale di smentite dopo che erano circolate voci incontrollate su diverse patologie di natura neurologica che stavano piano piano spegnendo Passarella che soffre effettivamente di "uno stato di tristezza con segni di depressione" ma che nulla ha a che vedere con eventuali malattie come "Parkinson, Alzheimer o Sla".

"La moglie e il figlio di Daniel Alberto Passarella, visto il proliferare di varie notizie riguardanti la salute di Daniel in cui vengono citate varie malattie come il Parkinson, l'Alzheimer o la Sla, vogliono smentire e affermare che Daniel sta solo attraversando un momento di tristezza con segni di depressione" si legge nella nota legale della famiglia. Il tutto sopraggiunto "a seguito della situazione vissuta durante la pandemia" che avrebbe aggravato la situazione.

Uno dei momenti più esaltanti della storia calcistica di Passarella: la Coppa del Mondo 1978 vinta da capitano

"Le circostanze dell'essere stato lontano dai suoi cari e dalle sue consuete attività, unite al suo problema di sordità che ha contribuito ad isolarlo molto di più, hanno influenzato sporadicamente il suo umore" continua la nota. "Ha il sostegno incondizionato della sua famiglia per la sua pronta guarigione. Chiediamo ai media di non danneggiare ulteriormente Daniel e la nostra famiglia con notizie non verificate".

Le informazioni, sbagliate, sulle condizioni del 69enne Daniel Passarella erano state diffuse nei giorni scorsi da un presunto amico che si diceva essere molto vicino all'ex stella argentina. Tanto vicino da rivelare una verità che oramai, a suo dire, non poteva essere più taciuta: "Soffre di una malattia neurodegenerativa simile alla SLA che con frequenza crescente, all'età di 69 anni, che gli fa perdere il suo posto nel tempo e nello spazio" era stata la sconvolgente dichiarazione, cui si era aggiunto un disperato commento finale: "Non è più il Passarella che conoscevamo, adesso è un altro Daniel". Una notizia che oggi è smentita in modo definitivo: Passarella è davvero in difficoltà, ma la verità è fortunatamente meno grave di quanto si potesse temere.