Dani Olmo nasconde il pallone al Brasile come un 'mago' prima del gol: tunnel e dribbling favolosi Dani Olmo ha segnato un gol bellissimo nell'amichevole spettacolare che hanno giocato Spagna e Brasile: il numero 10 della Roja ha nascosto il pallone alla difesa della Seleçao con due colpi da vero mago.

Dani Olmo ha indossato i panni del ‘mago' durante Spagna-Brasile e ha segnato un gol bellissimo che rimarrà per molto tempi negli occhi e nelle menti dei tifosi della Roja. Al Santiago Bernabéu di Madrid il trequartista del Lipsia ha nascosto il pallone alla difesa della Seleçao prima di segnare una rete bellissima che ha fatto impazzire tutti i fan di casa e chi, in qualità di osservatore neutrale, stava seguendo la partita.

La selezione spagnola era già in vantaggio per 1-0 quando è salito in cattedra Dani Olmo poco dopo la mezz'ora del primo tempo: il numero 10 è entrare in area e, come se stesse giocando a futsal, ha saltato con un tunnel clamoroso Lucas Beraldo prima di evitare l'intervento difensivo di Bruno Guimaraes e battere a rete sul secondo palo Bento.

Una giocata favolosa sotto tutti i punti di vista.

Olmo gli ha imposto il suo tempo dentro l'area, ha evitato l'intervento del primo avversario con un tunnel davvero clamoroso e poi ha nascosto la palla al secondo calciatore del Brasile che stava provando a impedirgli di calciare verso la porta. Infine, ha chiuso tutto con il suo piede debole mandando la palla nell'angolo lontano della porta avversaria

Dani Olmo è stato autore di una giocata in stile "Joga Bonito" proprio contro il Brasile.

Il calciatore della nazionale spagnola assicurato che "essere orgoglioso" per la partita che ha giocato lui e la squadra contro il Brasile: al Bernabeu le due nazionali non si sono risparmiate e hanno dato vita ad una gara scintillante, con la Roja che si è portata avanti di due gol grazie a Rodri e Dani Olmo ma è stata ripresa a cavallo dell'intervallo da Rodrygo e Endrick. Quando un altro rigore di Rodri sembrava aver indirizzato la partita verso la vittoria della nazionale spagnola, ecco che un altro penalty di Paquetà ha rimesso tutto in equilibrio.

Grande spettacolo a Madrid, anche se i rigori concessi (non c'era il VAR) sono parsi tutti molto generosi.