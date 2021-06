L'Inghilterra ha dovuto ricorrere ad una cambio nella lista dei convocati per l'Europeo dopo l'infortunio di Trent Alexander-Arnold in uno degli ultimi test della nazionale dei Three Lions. Gareth Southgate aveva fatto sapere che avrebbe comunicato la sua scelta dopo l'amichevole di domenica contro la Romania e così è stato: il selezionatore britannico ha scelto Ben White del Brighton & Hove Albion per sopperire all'assenza dell'infortunato difensore del Liverpool. Una scelta non esattamente prevedibile, visto che il difensore era il lizza per quest'ultimo posto con Ward-Prowse e Lingard. Il 23enne di Poole ha disputato una buonissima stagione, la prima in Premier League, e si toglierà la soddisfazione di far parte del gruppo della nazionale per la rassegna continentale.

Quella di White è una storia molto interessante e particolare, che ha a che fare con l'importanza della piramide del calcio inglese: nelle ultime quattro stagioni questo classe 1997 ha giocato in quarta, terza, seconda e prima divisione. White è cresciuto nel settore giovanile del Southampton ma nel 2016 è entrato nell'Academy del Brighton dopo essere rimasto svincolato: il difensore è stato mandato in prestito nelle categorie inferiori e ha vestito le maglie di Newport County e Peterborough. Nella stagione 2019-2020 è stato tra i protagonisti della promozione del Leeds di Marcelo Bielsa in Premier League e con la maglia dei Whites ha giocato tutti e 46 i match senza saltare un minuto, ottenendo anche la nomina all'interno della squadra dell'anno. È tornato di nuovo al Brighton, che stavolta ha puntato su di lui: 36 presenze in Premier League e un rendimento davvero importante che lo porta dritto dritto nella lista dei pre-convocati per Euro 2020.

La convocazione di White può avere anche un altro tipo di lettura, vista la situazione di Harry Maguire. Il difensore del Manchester United viene da un infortunio ed è tornato a correre da poco ma, orami, manca meno di una settimana dall'inizio del torneo. Gareth Southgate ha preferito inserire un difensore nella sua lista, nonostante le pressioni esterne su Ward-Prowse e Lingard.

Quella di Ben White è una vera e propria scalata dalla Football League 2, la quarta divisione inglese, all'Europeo con la nazionale: un percorso di crescita costante che lo ripaga dei tanti prestiti e delle tante scelte che vengono fatte con i calciatori giovani ma che spesso, a lungo termine, poi vengono ripagate.