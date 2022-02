Dalla chemioterapia al gol al Manchester United: “Non ho smesso per poter vivere queste notti” Un anno fa a Sol Bamba era stato diagnosticato il cancro. Dopo la chemioterapia e una lunga riabilitazione, ieri sera ha segnato uno dei rigori che hanno permesso al Middlesbrough di eliminare il Manchester United dalla FA Cup.

A cura di Vito Lamorte

Un lungo viaggio, fatto di passione e voglia di non arrendersi mai. Sol Bamba è uno dei calciatori che ha aiutato il Middlesbrough a eliminare il Manchester United dalla FA Cup ai calci di rigore ma la sua storia è diversa da tutti gli altri in campo ieri sera all'Old Trafford.

Il difensore centrale classe 1985 non ha vissuto un anno normale, perché a gennaio del 2021 gli è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin: il calciatore ivoriano si è sottoposto a chemioterapia e ad una lunga riabilitazione ma la sua carriera calcistica sembrava finita quando ha lasciato il Cardiff City.

L'ex boss del Boro, Neil Warnock, lo ha portato nella sua rosa come free agent e ieri sera Sol Bamba è stato uno dei protagonisti della vittoria davanti a 9.700 tifosi in estasi in casa del Manchester United: "Volevo battere un rigore, e momenti come questo (sono il motivo) sto ancora giocando a calcio", sono queste le sue parole dopo la vittoria in FA Cup a Old Trafford.

Il difensore ex Leicester, Trabzonspor, Palermo e Leeds ha proseguito così il suo intervento al fischio finale: "Abbiamo avuto dei tifosi fantastici in trasferta e tutto è andato benissimo per noi stasera. Tutto il mio impegno è per vivere momenti come questo. Il duro lavoro paga, ma voglio ringraziare il supporto della mia famiglia e della comunità calcistica. Senza il loro supporto non sarei lì. Ho ancora la spinta per andare avanti. È gioia pura e mi godrò questa notte. È una favola, divertirmi a tornare in campo dopo tutto quello che è successo e posso continuare a lungo. In questa competizione non si sa mai, abbiamo appena eliminato una delle favorite come il Manchester United".

Le cose per il Boro non si erano messe bene, quando Jadon Sancho ha aperto le marcature nel primo tempo e i Red Devils hanno sprecato una miriade di occasioni (Cristiano Ronaldo ha sbagliato un rigore), ma la fortuna nel secondo tempo è arrivato il pareggio di Duncan Watmore e ai calci di rigore la serata complicata si è trasformata in gioia purissima.