Dal Barcellona al Manchester United: ecco Valverde, ma solo se accetta una condizione

A cura di Paolo Fiorenza

Vittorioso martedì sera nella prima partita del dopo Solskjaer con Michael Carrick in panchina, il Manchester United non può farsi illudere dal pur importante successo in Champions League in casa del Villarreal, che consegna la qualificazione agli ottavi di finale del torneo. La dirigenza dei Red Devils deve al più presto dare alla squadra un allenatore più solido e a quanto riferisce ESPN è stato fatto un passo decisivo in tal senso: c'è stato infatti un contatto con Ernesto Valverde, tecnico libero sulla piazza da quando nel gennaio del 2020 fu esonerato dal Barcellona.

Al 57enne è stato offerto il posto in panchina, ma ad una condizione: che accetti di firmare soltanto fino al termine della stagione. Insomma lo United sta cercando un traghettatore, per poi cercare nella prossima estate di andare su profili ritenuti più importanti. Valverde peraltro può vantare un ruolino di massimo rispetto nei due anni e mezzo trascorsi al Barcellona: ha vinto 4 delle 9 competizioni cui ha partecipato, tra cui i due titoli di Liga del primo biennio, ed era ancora in testa alla classifica quando è stato allontanato nella sua terza stagione, nonché qualificato per gli ottavi di Champions. Non certamente un allenatore di seconda scelta per quello che ha fatto vedere in Catalogna, soprattutto alla luce di quanto fatto dai suoi successori.

Gli altri due candidati per sedersi sulla panchina dei Red Devils fino alla fine di questa stagione sono l'ex allenatore del Borussia Dortmund Lucien Favre – anch'egli libero al momento – e l'ex tecnico del Lipsia Ralf Rangnick, che invece è fresco di firma di un contratto triennale con la Lokomotiv Mosca, col ruolo di capo dello sport e dello sviluppo, e quindi dovrebbe prima liberarsi. Secondo le informazioni di ESPN, è invece Mauricio Pochettino l'obiettivo principale dello United come allenatore per l'anno prossimo: un interesse che sarebbe ricambiato dall'attuale guida del PSG. Intanto serve qualcuno che si faccia carico di una situazione non facile: anche a Villarreal Cristiano Ronaldo ha tolto le castagne dal fuoco, eppure c'è chi dice che sia proprio lui la prima ragione delle difficoltà dello United. Valverde o chi per lui dovrà rimboccarsi le maniche.