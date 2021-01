Crotone-Roma è una partita del 16° turno della Serie A 20120/2021. La sfida tra i calabresi di Giovanni Stroppa e i capitolini di Paulo Fonseca si gioca mercoledì 6 gennaio 2021 allo stadio Ezio Scida di Crotone con calcio d'inizio fissato per le ore 15.00. Quella tra i rossoblù e i giallorossi sarà una gara che metterà in palio punti importanti per i rispettivi obiettivi delle due squadre: dopo la pesante sconfitta subita a Milano contro l'Inter, il Crotone non vuole essere la vittima sacrificale tra le braccia di Dzeko e compagni nel secondo impegno del 2021 e cercherà in tutti i modi di strappare dei punti alla squadra di Fonseca.

Da parte sua la Roma, dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria per 1-0, è attesa da un altro impegno non semplice in questo inizio di nuovo anno: la squadra capitolina vuole restare agganciata al treno di testa fino alla fine del torneo e non vuole assolutamente lasciare punti per strada.

Dove vedere Crotone-Roma in TV

L'incontro verrà trasmesso in esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Calcio HD (canale 251). Nel pre e nel post-partita ci saranno interviste e approfondimenti con i protagonisti della gara.

La diretta streaming di Crotone-Roma

La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go, sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet): scaricando la app di Sky si potranno vedere tutti i contenuti che riguardano il match anche grazie al collegamento con il pre-partita dalle ore 14:00. Si può vedere la partita di Crotone anche collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.