Cristiano Ronaldo segna una punizione mostruosa ed esulta come Del Piero: è un segnale Cristiano Ronaldo ha messo a segno oggi il gol della vittoria dell’Al Nassr con un bellissimo calcio di punizione. Poi non ha fatto il suo classico ‘siuuu’, ma ha tirato fuori la linguaccia come Alex Del Piero: sembra un segnale preciso.

A cura di Paolo Fiorenza

L'età è solo un dettaglio insignificante per Cristiano Ronaldo, che a 38 anni e mezzo continua a segnare a mitraglia: con la rete di oggi, il campione portoghese in questa stagione ha la media pazzesca di un gol a partita. Ha giocato 12 match con l'Al Nassr ed ha messo a segno altrettante reti (oltre a 6 assist).

Da quando l'anno scorso ha deciso di lasciare il calcio europeo e trasferirsi in Arabia Saudita, in cambio di uno stipendio all'epoca incredibile di 200 milioni all'anno (poi pareggiato più o meno da Benzema e Neymar), CR7 ha realizzato in totale 26 gol in 31 partite, tenendo fede alla sua insaziabile fame di marcature. Oggi l'ex juventino ha tolto le regnatele dal sette con uno splendido calcio di punizione che ha lasciato immobile il portiere del Damac.

Il gol è stato decisivo per il 2-1 finale, una vittoria che permette alla squadra in cui gioca anche Mané di conservare la terza posizione in campionato dopo 8 giornate. Una prodezza che è stata festeggiata da Ronaldo con un gesto che era il marchio di fabbrica di Alex Del Piero: la linguaccia, per l'occasione tirata fuori al posto del classico ‘siuuu'. E chissà che proprio Del Piero non lo raggiunga all'Al Nassr come direttore sportivo, come è stato scritto in Arabia: il gesto di Cristiano potrebbe essere un segnale preciso in tal senso.

Se anche avesse voluto esultare alla sua maniera, Ronaldo poi non avrebbe potuto, visto che è stato sommerso da tutti i suoi compagni di squadra, panchina compresa. I tifosi dell'Al Nassr si godono la luce ancora abbagliante di uno dei calciatori più forti della storia e gli dedicano coreografie bellissime come quella esibita sugli spalti in occasione del match contro il Damac: un Ronaldo mascherato e in costume, alla maniera dei supereroi della Marvel.

Uno spettacolo che il cinque volte Pallone d'Oro non si aspettava e per il quale ha ringraziato sentitamente il pubblico, battendosi la mano sul cuore. Se la patria è dove si sta bene, Cristiano ne ha trovata una dove sta una bellezza…