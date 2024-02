Cristante dimentica Mourinho e esalta De Rossi: “Si sta rivelando la soluzione giusta” Alla vigilia di Roma-Feyenoord hanno parlato De Rossi e Cristante, che ha analizzato il cambio sulla panchina giallorossa e ha esaltato il lavoro di DDR. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Roma si prepara per ospitare il Feyenoord nella gara di ritorno dei play-off di Europa League. La partita d'andata si è chiusa con un buon pareggio per 1-1 a Rotterdam ma i giallorossi dovranno assolutamente vincere all'Olimpico per passare il turno. Nella conferenza stampa della vigilia hanno parlato l'allenatore Daniele De Rossi e uno dei calciatori più esperti come Bryan Cristante.

Proprio il centrocampista della Nazionale si è espresso così sulla sfida contro gli olandesi, che vedrà il record assoluto di presenze all'Olimpico: "È una cosa che fa la differenza, dobbiamo solo ringraziare i tifosi per questa atmosfera. L'unico modo che abbiamo per ripagare questo affetto è vincendo e passare il turno".

Cristante è stato anche compagno di De Rossi e a chi gli chiede come lo ha trovato da allenatore risponde così: "L'ho trovato bene. Il mister è arrivato e non aveva bisogno di presentazioni. Arrivare a metà stagione in una situazione un po' difficile con calciatori con cui ha giocato o fatto il collaboratore poteva avere le sue indisse. Invece ha trovato l'equilibrio per gestire il gruppo e non era scontato. Siamo felici di quello che stiamo costruendo e diventando. Si sta rivelando la soluzione giusta, è stata presa una decisione dalla proprietà in un momento difficile, poteva sembrare azzardata come scelta e invece penso che si stia rivelando quella giusta”.

Daniele De Rossi ha parlato così del Feyenoord e dell'importanza di questa partita: "Dal punto di vista delle formazioni, se recuperano due-tre giocatori, potrebbero cambiare i valori in campo, ma l’atteggiamento potrebbe essere simile. Se vedremo una partita simile a quella dell’andata, non sarebbe una follia. Sarà una partita decisiva. Vogliamo continuare. Sentiamo il brivido in più delle partite da dentro o fuori".

L'allenatore della Roma si è soffermato anche sull'importanza di due ‘singoli' come Lukaku e Dybala per la squadra: "Dobbiamo analizzare oltre al semplice gol. Io valuto le prestazioni, e loro due stanno entrando nella mia idea. Sono contento di loro".

DDR ha risposto anche alla possibilità di vedere Ndicka, rientrato dalla Coppa d'Africa, e sulla situazione di Smalling, che si è rivisto a Frosinone in campo dopo diversi mesi: "Non sarà al 100%; ha avuto la febbre. Si è allenato ieri. Mentre l'ingresso di Smalling e il passaggio a tre era dovuto all'obbiettivo di farlo rientrare in campo".