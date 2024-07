video suggerito

Crisi Bordeaux, lo storico club presenta istanza di fallimento: risolti i contratti dei calciatori La gloriosa storia del Bordeaux si è chiusa questa sera con il comunicato ufficiale da parte del club che ha presentato istanza di fallimento presso il Tribunale di Commercio. La profonda crisi finanziaria ha portato la società il suo status da professionista.

A cura di Fabrizio Rinelli

La gloriosa storia del Bordeaux si è chiusa questa sera con il comunicato ufficiale da parte del club che ha presentato istanza di fallimento presso il Tribunale di Commercio. Il Bordeaux, sei volte campione di Francia, stava attraversando da tempo una profonda crisi finanziaria che nemmeno la possibilità di una nuova acquisizione ha scongiurato. Solo pochi giorni fa il club era stato amministrativamente retrocesso in National 1, ovvero la terza serie francese. Il club d'altronde era già stato retrocesso d'ufficio due volte nel 2021 e nel 2022. Ora non c'è stato nulla da fare.

Nonostante il Bordeaux avesse sin da subito accettato la decisione, alla fine ha dovuto cedere. Si pensava che Fenway Sports Group, gruppo americano già proprietario del Liverpool, potesse salvare lo storico club. E invece dopo intense trattative però, l'acquisto del club si è arenato e l'operazione saltata definitivamente. Questo ha portato così alla decisione dolorosa da parte del club: "Il Tribunale di Commercio pronuncerà molto presto l'apertura di una procedura collettiva che comporterà automaticamente la perdita dello status professionale del Club".

Il comunicato ufficiale del Bordeaux che annuncia l'istanza di fallimento

Chiuderà il centro sportivo anche se continueranno ad esistere le attività del settore giovanile: "Dopo la conferma della decisione del DNCG di retrocedere l'FC Girondins de Bordeaux in Nazionale 1, martedì il Club ha presentato istanza di fallimento presso il Tribunale di Commercio di Bordeaux, per avviare la necessaria ristrutturazione. Di conseguenza, il Tribunale di Commercio pronuncerà molto presto l'apertura di una procedura collettiva che comporterà automaticamente la perdita dello status professionale del Club. Pertanto, viste le brevissime scadenze prima dell'inizio della stagione della Nazionale 1, il Club ha dovuto rinunciare a chiedere il mantenimento della qualifica professionale, altrimenti avrebbe dovuto presentarsi nuovamente davanti alla DNCG con un budget non corrispondente a quello previsto.

La realtà futura del Club, che avrebbe potuto portare a pesanti sanzioni aggiuntive. Si tratta di una decisione difficile che anticipa una conseguenza inevitabile del processo di ristrutturazione in corso. Anche se il centro sportivo chiuderà, il Club continuerà a promuovere le squadre giovanili. Lo sforzo di trasparenza nei confronti delle autorità calcistiche francesi su quale sarà la situazione reale del Club nei giorni e nelle settimane a venire deve in particolare consentire di limitare le conseguenze sportive di questa situazione, avendo il Club l'obiettivo di evolvere in Nazionale 1 la prossima stagione, per consentire, il più rapidamente possibile, il ritorno del Club, con finanze risanate e rinnovata ambizione, ai massimi livelli".

La gloriosa storia del Bordeaux

La storia gloriosa del Bordeaux ci riporta indietro nel tempo. Si tratta di una società nata nel 1937 e che ha vinto la Ligue 1 francese in 6 occasioni: 1949-1950, 1983-1984, 1984-1985, 1986-1987, 1998-1999 e 2008-2009. Più volte abbiamo anche visto il Bordeaux prendere parte alle coppe europee con la conquista della Coppa Intertoto nel 1995 come suo miglior risultato in assoluto. Ma soprattutto nel Bordeaux sono passati campioni e fuoriclasse del calcio francese e mondiale come Eric Cantona e Zinedine Zidane che hanno impreziosito ulteriormente la storia del Bordeaux che dopo questa caduta annuncia comunque di voler ritornare quanto prima ai massimi livelli.