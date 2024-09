Cosa succede alla Roma dopo che i Friedkin hanno preso l’Everton e perché si parla di arabi

video suggerito

Fabrizio Rinelli

La Roma si ritrova nel bel mezzo di una tempesta dopo il terremoto interno conseguente all'esonero di Daniele De Rossi come allenatore. Prima le dimissioni a sorpresa della CEO, Lina Souloukou, e poi la notizia dell'acquisizione dell'Everton effettuata dai Friedkin. Uno scossone dopo l'altro per l'ambiente giallorosso che in pochissimi giorni si ritrova nella confusione più totale. Cosa sarà della Roma dopo che i Friedkin hanno deciso di comprare un'altra squadra? L'investimento e l'attenzione nei confronti dei giallorossi sarà sempre lo stesso?

Dubbi legittimi da parte del popolo capitolino che già in occasione della sfida contro l'Udinese aveva protestato proprio per via del licenziamento a sorpresa di De Rossi. Oggi il quotidiano ‘Repubblica' fa luce su una possibile trattativa della proprietà con acquirenti dall'Arabia per cedere i giallorossi. Le continue voci su una vendita della società erano spesso legate proprio alla presenza e alla mediazione di Souloukou, ma ora a saltare è stata proprio la manager che più di tutte veniva considerata vicina agli interessi d’Arabia. E allora quale futuro avrà la Roma?

Dan e Ryan Friedkin allo stadio Olimpico di Roma.

L'asset societario della Roma ridotto all'osso

Attualmente l'asset manageriale del club giallorosso è formato solo da Lorenzo Vitali – che assumerà il ruolo di CEO proprio al posto della Souloukou – e poi dal segretario generale Maurizio Lombardi fino al ds Florent Ghisolfi. Un organico ridotto che sarebbe perfetto per l'acquisizione del club da parte di un'altra proprietà. Il quotidiano inoltre spiega come il progetto stadio della Roma al momento sia fermo contrariamente a quanto invece avverrà all'Everton il cui impianto, totalmente rinnovato, sarà pronto per la prossima estate.

A trattare la possibile cessione della Roma ad un fondo arabo potrebbe essere Eric Felen Williamson, figura di riferimento e uomo di fiducia dei Friedkin, che sarebbe stato decisivo anche nella vicenda dell’addio a Lina Souloukou. L’acquisto dell’Everton potrebbe dare il via alla cessione della Roma.

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Il possibile coinvolgimento di Malagò come nuovo presidente della Roma

Dubbi e incertezze che preoccupano inevitabilmente l'ambiente nonostante le rassicurazioni dei Friedkin nell'ultimo comunicato circa l'impegno della proprietà nei confronti della Roma. Da capire dunque se andrà avanti l'asse tra Riad e Roma, che potrebbe persino coinvolgere Giovanni Malagò pronto a fungere da presidente dei giallorossi. Ipotesi, scossoni e rivoluzioni che Roma attende sperando che l'ennesimo ribaltone societario non intacchi la stabilità di una squadra oggi affidata nelle mani di Ivan Juric chiamato a svolgere un compito di certo non facile.