Cosa è successo a Osvaldo dopo la carriera da calciatore: musica, TV e la repulsione per il calcio Pablo Daniel Osvaldo ha smesso con il calcio nel 2016 prima di una breve parentesi col Banfield nel 2020. In questo periodo si è dedicato alla musica e alla TV: il mondo del pallone non lo rendeva più così felice.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nella mente ancora quel gol in rovesciata realizzato nel 2011 durante Roma-Lecce di Serie A. Annullato ingiustamente, quella prodezza racchiude però tutto il talento di Pablo Daniel Osvaldo che oggi sta vivendo un momento buio della sua vita. In un video drammatico l'ex attaccante ha fatto sapere a tutti la sua lotta contro la depressione e le dipendenze da alcol e droga. Una richiesta d'aiuto urgente da parte di Osvaldo che oltre al calcio giocato, dopo aver appeso le scarpette al chiodo nel 2016, si è distinto anche in altri settori lontani dal mondo dello sport. "Il calcio oggi è uno schifo, un freddo business e una dittatura del risultato – aveva detto in un'intervista nel 2019 a Sky – Nessuno pensa a come stai. Non ero più felice".

Aveva appena 30 anni quando decise di smettere a seguito di una lite con l'allora tecnico del Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, che lo sorprese mentre fumava negli spogliatoi. "Mi hanno mandato via per una sigaretta quando sapevano che fumavano tutti" aveva detto. La sospensione forzata per quella sigaretta, portò Osvaldo a chiudere definitivamente la sua parentesi col calcio. Ben presto infatti Osvaldo ha prima deciso di dedicarsi completamente alla musica per poi prendere parte anche al programma di Rai Uno, Ballando con le Stelle, in onda il sabato sera. Per lui una vita sempre sulla cresta dell'onda.

Nel 2016 Osvaldo aveva ancora tanto mercato ma decise di tuffarsi sul palcoscenico dell'amato mondo della musica come voce e frontman del gruppo Barrio Viejo. Pubblicò un album con tanto di tournée in giro per il mondo, Italia compresa. Il Belpaese però è sempre rimasto nel suo destino tant'è che accetta nel 2019 di prendere parte a Ballando con le stelle. Ballerino d'eccezione al fianco di Veera Kinnunen, Osvaldo riscuote un enorme successo tanto da chiudere al terzo posto lo show televisivo a pari merito con l'attrice Milena Vukotic, ma alle spalle del modello Lasse Matberg e dell'attore Ettore Bassi.

Il trionfo al terzo posto nel programma di Rai Uno.

Un anno dopo però il calcio piomba nuovamente nella sua vita. Nel 2020 infatti accetta la corte del Banfield e si unisce al club argentino nonostante i tre anni di inattività. Osvaldo chiude la stagione senza segnare alcun gol e dopo lo stop imposto al calcio dalla pandemia da Covid, decide non proseguire più la sua avventura col Banfield non presentandosi alle sedute d'allenamento su Zoom. A questo punto cala il sipario del calcio su Osvaldo che chiude definitivamente con il mondo del pallone. Oggi la sfida più grande gliela sta mettendo di fronte la sua vita. Ha una battaglia da vincere e da grande campione capace di eccellere sempre in campo e fuori saprà come rialzare la testa.