Osvaldo racconta in un video il suo dramma personale: "Combatto la depressione, vivo chiuso in casa" Daniel Osvaldo ha pubblicato un video sul suo account Instagram. L'ex attaccante, ha raccontato il suo dramma personale: "Lotto contro la depressione, sento che la vita mi sta sfuggendo dalle mani".

A cura di Fabrizio Rinelli

Una confessione drammatica. Le dipendenze da alcol e droga e poi la depressione, e una vita che sembra gli stia sfuggendo dalle mani. Il video di Daniel Osvaldo racconta tutto questo. L'ex attaccante di Boca, Juventus, Inter e Roma rivela pubblicamente cosa gli stia accadendo. Nato con un grande talento, attaccante anche della nazionale italiana, ha chiuso la sua carriera nel 2020 in piena pandemia dopo l'avventura al Banfield. Sul suo account Instagram ha voluto mostrare pubblicamente la sua disperazione che sa tanto di richiesta d'aiuto urgente.

“Non so se è una richiesta di aiuto o semplicemente ho il bisogno di parlarne perché da molto tempo soffro di una depressione molto grave – spiega Osvaldo iniziando quel video – Quella depressione mi ha fatto cadere in alcune dipendenze, dall’alcool e dalla droga”. Un racconto che ha spiazzato il mondo del calcio. Osvaldo si riprende in un filmato dalla risoluzione non chiara, non si vede benissimo, ma dalla sua voce emerge tutto il suo dramma: “Sono in un momento in cui la mia vita mi sta sfuggendo di mano”.

La voce rotta dal pianto mostra chiaramente il dolore del giocatore che per diversi anni abbiamo ammirato nella nostra Serie A: “Sono in cura psichiatrica, sto assumendo farmaci – aggiunge – Molte volte ricado nelle mie dipendenze per rabbia, ricado nella depressione e questo distrugge le persone intorno a me. Vivo praticamente da solo chiuso in casa, non esco da nessuna parte, a volte non ho voglia di alzarmi dal letto".

Poi, ha reso noti i dettagli di questo suo periodo buio: "Mi sono allontanato dalle persone che mi amano e mi hanno amato moltissimo – ha detto ancora – Voglio dirvi tutto questo perché penso che l'unico modo per uscire è che le persone scoprano davvero cosa mi sta succedendo." Osvaldo ha ricordato il suo recente passato nel calcio professionistico: “Ero un calciatore d’élite, ero una persona completamente diversa, piena di sicurezza, fiducia. Ora sono una persona che non riconosco ed è difficile per me uscire da questa situazione”.

Osvaldo ha anche chiesto scusa alla sua ex compagna, la giornalista Daniela Ballester, con cui da poco ha concluso la relazione: "Mi scuso con Daniela e con la sua famiglia, li ho fatti soffrire con le mie scelte". Tanti i messaggi arrivati a Osvaldo dopo quel post, tanti sono ex calciatori o calciatori attualmente in attività. "Chiedo aiuto perché non posso uscirne da solo – chiude – Non capisco come sia arrivato qui, ma può succedere a chiunque."