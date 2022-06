Cosa ci faceva Alessandro Del Piero tra i 60 invitati al matrimonio di Britney Spears Alessandro Del Piero al matrimonio di Britney Spears e Sam Asghari. La foto dell’ex calciatore della Juventus alla festa esclusiva ha incuriosito in tanti: la sua presenza ha una spiegazione.

Il terzo matrimonio di Britney Spears è stato un evento di risonanza planetaria, vista la popolarità del personaggio, la curiosità dei fan per le nozze con Sam Asghari e il gran numero di celebrità presenti alla cerimonia. Un numero piuttosto ristretto, stimato in circa 60 invitati, ma di livello evidentemente altissimo: da Madonna a Paris Hilton, passando per Donatella Versace, fino ad arrivare ad Alessandro Del Piero. Sì, proprio lui, l'ex calciatore della Juventus e della Nazionale, spuntato in modo piuttosto sorprendente in alcune foto condivise su Instagram da Maddie Asghari, sorella dello sposo, in compagnia della moglie Sonia Amoruso. La connessione è di quelle piuttosto improbabili, ma ha una spiegazione: cosa ci faceva Del Piero al matrimonio di Britney Spears?

Perché Alex Del Piero era tra gli invitati al matrimonio di Britney Spears

Trasferitosi ormai da diversi anni a Los Angeles con la sua famiglia, dove trascorre gran parte dell'anno e ha aperto un ristorante (N10), Alex Del Piero si è creato un nuovo giro di conoscenze ed amicizie made in LA. Tra queste anche il legame con Sam Asghari, un rapporto particolarmente stretto secondo quanto lo stesso Sam lasciò intendere in un post Instagram di qualche mese fa: "Bei momenti chiacchierando con mio fratello", le parole che accompagnavano una foto dei due insieme proprio nel ristorante di Pinturicchio.

Un'amicizia che con il passare del tempo è cresciuta e si è fortificata, fino a tramutarsi in un invito speciale da parte di Sam Asghari ad Alex Del Piero: quello al matrimonio con Britney Spears nella villa della cantante a Thousand Oaks, in California, evento per pochi intimi rimasto avvolto da massimo riserbo fino al momento della cerimonia. La presenza di Del Piero in alcuni scatti della festa ha colto di sorpresa molti fan italiani, sia della pop star che dell'ex calciatore, all'oscuro della bella amicizia che lega Del Piero allo sposo. Ma d'altronde, tra una stella e l'altra, Pinturicchio ci sta sempre bene.