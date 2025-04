video suggerito

Corrado Orrico oggi vive nei boschi, il professor Castellacci: “Come un orso da solo” Il professor Enrico Castellacci, ex medico della nazionale, racconta: “Corrado Orrico è un orso che oggi vive come un orso, da solo, nei boschi”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Correva l'anno 1991 e Corrado Orrico voleva essere la risposta modernista e zonista dell'Inter all'invenzione rivoluzionaria fatta da Berlusconi portando Sacchi al Milan qualche anno prima, in epoca di marcatura a uomo imperante. Un ‘trapianto' che tuttavia provocò il rigetto in una squadra che veniva da anni di vittorie con in panchina un purista del calcio all'italiana come Trapattoni (Scudetto dei record nel 1989, Coppa UEFA proprio nel 1991). Orrico durò appena 215 giorni giorni all'Inter, dimissionario dopo la sconfitta per 1-0 incassata dall'Atalanta nell'ultima partita del girone di andata.

Corrado Orrico con la divisa dell'Inter a San Siro nel novembre del 1991

Il professor Castellacci racconta Orrico oggi: "Un orso che vive come un orso"

Fallito il grande salto a 41 anni, la carriera del tecnico toscano si sarebbe poi dipanata lontana dai riflettori, eppure la sua figura – assieme alla famigerata ‘gabbia' che introdusse negli allenamenti e che poi sarebbe stata copiata da altri – è rimasta iconica nella memoria degli appassionati. Orrico a 85 anni è "un orso che oggi vive come un orso, da solo, nei boschi", racconta di lui il professor Enrico Castellacci, ex medico della nazionale italiana.

"Non è facile convivere con lui. Carisma, continue provocazioni, discussioni polemiche sulla filosofia di cui siamo amanti. Personaggio estremo, intelligenza non comune, forte ma fragile nei momenti difficili – racconta alla ‘Gazzetta dello Sport' Castellacci, che incrociò il suo percorso con Orrico alla Lucchese a fine anni '80 – Eravamo in sauna, parlavamo della stagione successiva e lui: ‘Tanto io il mio futuro lo so, vado all'Inter'. Io: ‘Cosa???'. Mi manca il suo abbraccio".

Orrico negli studi di Sky come opinionista

A Orrico è legato anche un altro aneddoto raccontato dal professor Castellacci: "Ho operato grandissimi campioni di tutti gli sport. Tra tutte le storie racconto quella di Monaco, centrocampista della Lucchese. Subì una lesione particolare, il tendine del bicipite femorale. Mi chiese di operarlo e Orrico intervenne: ‘Non tu, Enrico, tanto non torna a giocare'. Quelle parole scossero il mio amor proprio e non fecero bene al giocatore, dissi: ‘Scommettiamo?'. Monaco tornò, ma tanto Corrado non ha mai pagato una scommessa persa…".