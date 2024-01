Coppa Italia oggi in TV, dove vedere Roma-Cremonese e Atalanta-Sassuolo in diretta TV e streaming Proseguono gli ottavi di finale di Coppa Italia: in campo mercoledì 3 gennaio 2024 Roma-Cremonese e Atalanta-Sassuolo. Qui tutte le informazioni su dove vederle in diretta tv e streaming le partite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Tornano gli ottavi di Coppa Italia con la seconda parte che definirà il quadro completo delle partecipanti ai quarti di finale: il programma di mercoledì 3 gennaio 2024 prevede due partite, la prima alle ore 18 metterà di fronte Atalanta e Sassuolo mentre la seconda vedrà la Roma sfidare la Cremonese. I match si potranno seguire in diretta TV e in streaming su Mediaset.

La Roma di José Mourinho inizia il percorso in Coppa Italia e dovrà superare l'ostacolo Cremonese per approdare tra le migliori otto e regalarsi il derby della Capitale contro la Lazio ai quarti. I giallorossi si ritrovano di fronte la squadra che lo scorso anno li ha eliminati vincendo per 2-1 all'Olimpico. Dal canto loro i grigiorossi allenati da Giovanni Stroppa hanno superato il Crotone ai trentaduesimi di finale, vincendo per 3-1 ai tempi supplementari.

Poche ore prima l'Atalanta di Gasperini ospiterà il Sassuolo di Dionisi. I bergamaschi sono all'esordio in questa edizione della competizione, mentre i neroverdi hanno già disputato due turni: prima il successo ai supplementari sul Cosenza ai trentaduesimi e poi ai sedicesimi Berardi e compagni si sono imposti sullo Spezia ai calci di rigore. Le due squadre si sono affrontate in campionato, alla prima giornata, con vittoria della Dea per 2-0 grazie alle reti di De Ketelaere e Zortea.

Partite Coppa Italia, il programma: gli orari tv

Gli ottavi di finale di Coppa Italia proseguono con altre due gare in fasce orarie differenti:

Atalanta-Sassuolo ore 18:00

Roma-Cremonese ore 21:00

Dove vedere Roma-Cremonese e le altre partite di Coppa Italia in diretta TV e streaming

Le partite degli ottavi di Coppa Italia saranno trasmesse in diretta TV in esclusiva in chiaro su Mediaset che detiene i diritti della competizione. Sono due le partite in programma oggi: la prima è Atalanta-Sassuolo alle ore 18 e sarà trasmessa in tv su Italia 1 con telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. A seguire, alle ore 21, scenderà in campo la Roma contro la Cremonese: partita in diretta TV su Canale 5 con telecronaca affidata a Massimo Callegari e Simone Tiribocchi. Le partite di Coppa Italia si potranno vedere anche in diretta streaming sul sito Sportmediaset.it oppure sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

Il tabellone della Coppa Italia: gli incroci ai quarti

Questo il tabellone della Coppa Italia, con tutti i possibili incroci dei quarti di finale

Fiorentina-Bologna

Atalanta vs Sassuolo-Milan vs Cagliari

Lazio-Roma vs Cremonese

Juventus vs Salernitana-Frosinone