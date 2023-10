Coppa Italia oggi in TV, dove vedere le partite: in campo Salernitana-Sampdoria e Bologna-Verona Prima giornata di partite dei sedicesimi di Coppa Italia 2023/2024. Alle 14 Cremonese-Cittadella, seguita alle 17 da Salernitana-Sampdoria. In serata Bologna-Verona. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Prima giornata di partite dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Tre le sfide che si giocheranno oggi martedì 31 ottobre. La prima con fischio d'inizio alle ore 15 è quella tra la Cremonese e il Cittadella che mette in palio un posto negli ottavi di finale contro la Roma. A seguire alle 17 sarà il turno di Salernitana-Sampdoria, ovvero il confronto tra gli ex due campioni del mondo e compagni di squadra al Milan Inzaghi e Pirlo.

Chi vince affronterà la Juventus nel prossimo turno. Alle 21 Bologna-Verona, match tra due squadre di Serie A che agli ottavi potrebbero trovare l'Inter. Diretta TV su Mediaset, e in particolare su Italia 1 e Mediaset 20. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui match.

Partite Coppa Italia, il programma di oggi: gli orari tv

Il programma della prima giornata di partite dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Sono tre i match in programma in altrettanti slot orari.

ore 15:00 Cremonese-Cittadella

ore 18:00 Salernitana-Sampdoria

ore 21:00 Bologna-Verona

Dove vedere Bologna-Verona e le altre partite di Coppa Italia in diretta TV e streaming

Le partite dei sedicesimi di Coppa Italia si potranno vedere in TV in esclusiva in chiaro su Mediaset che detiene i diritti del torneo. Tre le gare nel programma di oggi che sarà aperto da Cremonese-Cittadella in orario alle 15. Il match tra le due squadre provenienti dalla Serie B sarà trasmesso in tv su Italia 1. Alle seguire, alle ore 17, la Salernitana di Pippo Inzaghi ospiterà la Sampdoria dell'altro campione del mondo Pirlo con diretta TV su Italia 1. Chiusura in serata alle 21 per Bologna-Verona, il confronto tra le due squadre di Serie A, visibile sul canale 20.

Tutte e tre le partite di Coppa Italia si potranno vedere in streaming in chiaro sul sito Sportmediaset.it oppure sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Il tabellone della Coppa Italia: gli incroci agli ottavi

Questo il tabellone della Coppa Italia, con tutti i possibili incroci degli ottavi di finale