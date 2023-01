Coppa italia oggi in TV, dove vedere le partite degli ottavi: programma e tabellone dei quarti Gli ottavi di finale di oggi in TV e in diretta streaming sui canali Mediaset, si inizia alle 15:00 con Atalanta-SPezia, alle 18:00 c’è Lazio-Bologna e infine alle 21:00 Juventus-Monza.

A cura di Alessio Pediglieri

Continuano gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023 e oggi, giovedì 19 gennaio sono in programma altri tre incontri, inseriti in tre slot orari differenti, alle 15:00 alle 18:00 e alle 21:00. Sono le ultime partite con cui si potrà delineare in modo definitivo il tabellone dei quarti di finale, che scatteranno il 31 gennaio e si giocheranno fino al 2 febbraio. Tutte le partite sono in diretta TV in chiaro sui canali Mediaset del Digitale Terrestre e sul portale Infinity per il live streaming, senza costi aggiuntivi.

Oggi si inizia alle 15:00 con Atalanta-Spezia (Italia 1, Mediaset Infinity), partita che vede i nerazzurri di Gasperini arrivare sulle ali dell'entusiasmante 8-2 rifilato a Bergamo in campionato alla Salernitana. Una risultato che ha fatto scalpore e che ha ridato fiducia ad un gruppo che è scivolato in classifica fuori dalla Zona Europa. In Coppa Italia, l'Atalanta proverà a superare lo Spezia che da quando è ripresa la stagione è ancora imbattuto. Ovviamente, previsto un po' di turn over nelle due squadre con l'Atalanta che potrebbe ritrovare la coppia d'attacco Muriel-Zapata. Per i liguri, Gotti ritiene oramai inamovibile in avanti il ritrovato ‘Nzola.

Alle 18:00 di scena allo Stadio Olimpico Lazio-Bologna (Italia 1, Mediaset Infinty), un match che vede i capitolini primi di Ciro Immobile infortunatosi in campionato e fermo per almeno tre settimane. Nel Bologna rientra Barrow dal primo minuto in attacco. Chi vincerà accederà ai quarti di finale dove incontrerà la vincente tra Juventus e Monza (Canale 5, Mediaset Infinity). Proprio all'Allianz Stadium alle 21:00 è in programma l'ultimo dei tre match di giornata tra i bianconeri e brianzoli. Curiosità massima verso la squadra di Allegri per vedere come avrà reagito dopo la batosta subita contro il Napoli al ‘Maradona'. Senza il lungodegente Vlahovic in attacco oltre a Kean si potrebbe riproporre il giovanissimo talento di Soulè. Per i brianzoli, Palladino deve far fronte a Mota Carvalho, Caprari e Birindelli tutti out, anche se rientrerà Rovella.

Tabellone Coppa Italia 2022/2023, gli incroci ai quarti di finale

Con le ultime tre partite di quest'oggi si delinea in modo definitivo il Tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia 2023. Gli abbinamenti vedono la rivelazione Cremonese giocare contro la Roma, Fiorentina-Torino e l'Inter, detentrice del trofeo attendere la vincente di Atalanta-Spezia. Poi l'ultimo accoppiamento che vedrà la luce oggi Bologna/Lazio – Monza/Juventus

Ecco gli incroci ai quarti