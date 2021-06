Argentina e Uruguay si sfideranno nel match valido per la seconda giornata del Gruppo A di Copa America. La partita è in programma nella notte tra venerdì 18 giugno e sabato 19 giugno, alle ore 2:00, allo stadio nazionale Mané Garrincha di Brasilia. Si tratta di un classico del calcio sudamericano, tra due delle nazionali più titolate del continente. L'ultimo scontro tra le due selezioni è datato novembre 2019: l'amichevole finì 2-2, con gol di Cavani, Aguero, Suarez e Messi. L'ultima sfida in Copa America, invece, risale a sei anni fa, quando l'Albiceleste guidata dal Tata Martino ebbe la meglio sulla squadra di Tabarez grazie a un gol del Kun Aguero, nel match valido per la fase a gironi dell'edizione del 2015.

In questa edizione della Copa America, invece, l'Uruguay non ha ancora fatto il suo esordio. La Celeste ha riposato nel primo turno, mentre Messi e compagni hanno affrontato il Cile. La gara dello stadio olimpico Nilton Santos di Rio de Janeiro è finita in parità: splendida punizione di Messi per il vantaggio dell'Albiceleste e gol di Edu Vargas per il pareggio della Roja.

Copa America 2021, dove vedere Argentina-Uruguay in TV e in streaming

Argentina-Uruguay è in programma nella notte tra venerdì 18 giugno e sabato 19 giugno, con fischio d'inizio alle ore 2:00. La gara sarà trasmessa in diretta tv dallo stadio nazionale Mané Garrinchia di Brasilia su Sky, sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite). Gli abbonati potranno vedere il match anche in streaming, sull'app Sky Go. L'alternativa è rappresentata dal servizio di streaming Eleven Sports, dove sarà possibile acquistare il ticket della singola partita.

Le probabili formazioni di Argentina-Uruguay in Copa America

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Montiel, Martinez Quarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, La. Martinez, N. Gonzalez. Allenatore: Scaloni.

URUGUAY (4-1-4-1): Muslera; G. Gonzalez, Gimenez, Godin, Caceres; Torreira; F. Torres, Vecino, Valverde, J. Rodriguez; Suarez. Allenatore: Tabarez.

Dove si gioca la partita

La gara valida per la seconda giornata del Gruppo A della Copa America tra Argentina e Uruguay si giocherà allo stadio nazionale Mané Garrincha di Brasilia. Intitolato alla grande ala verdeoro degli anni '60, l'impianto, inaugurato nel 1974, è stato ristrutturato in vista dei Mondiali disputati in Brasile del 2014 e ora può contenere oltre 70.000 spettatori, anche se il match in programma stanotte si disputerà a porte chiuse.

Copa America, Argentina e Uruguay nel Gruppo A

Argentina e Uruguay fanno parte del Gruppo A delle 47esima edizione della Copa America. Dello stesso girone fanno parte anche Bolivia, Cile e Paraguay. Si tratta del raggruppamento che comprende i cinque Paesi partecipanti al torneo che si trovano nella zona sud del continente. Dopo la prima giornata, il Paraguay è in testa con 3 punti, seguito da Argentina e Cile a quota 1. Chiudono la classifica la Bolivia e l'Uruguay, entrambe ferme a 0, ma la Celeste ha giocato una partita in meno.

Il Gruppo B, quello della zona nord, comprende Brasile, Ecuador, Colombia, Perù e Venezuela. In vetta con 3 punti ci sono Brasile e Colombia, mentre le altre tre nazionali sono a quota 0, anche se il Perù ha disputato una gara in meno.