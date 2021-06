L'Argentina non può più sbagliare. La Seleccìon di Lionel Scaloni affronta il Paraguay nel terzo match della Copa America 2021 dopo il pareggio con il Cile all'esordio e la vittoria contro l'Uruguay nel secondo match, ecco che l'Albiceleste non ha altro risultato a disposizione che la vittoria per suggellare il passaggio del turno e proiettarsi già ai quarti di finale. Non sarà una gara semplice per la selezione argentina perché la Blanquirroja è allenata da Edoardo Berrizo, argentino di nascita e di formazione calcistica. Lionel Messi vorrebbe vincere il primo trofeo con la sua nazionale dopo la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 e il campionato mondiale Under-20: nei Paesi Bassi del 2005.

La nazionale argentina ha battuto di misura la Celeste ma ha fatto un bel balzo in avanti nella classifica nel suo girone e si è presa un pezzo di qualificazione per la fase a eliminazione diretta. Contro la squadra di Berizzo la Seleccìon vuole i 3 punti per prendersi il primo posto del gruppo "Zona Sud".

Copa America 2021, dove vedere Argentina-Paraguay in TV e in streaming

Argentina-Paraguay è in programma nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 giugno 2021 alle ore 02.00 italiane e i diritti per la trasmissione in Italia del torneo sono stati acquistati da Sky e da Eleven Sports. La partita si potrà seguire su Sky Sport Serie A (canale 202). La gara tra l'Albiceleste e la Blanquirroja sarà disponibile anche in streaming su Sky-Go, Now Tv e su Eleven Sports, previa registrazione sul sito e attraverso le applicazioni scaricabili dagli store Android e iOS.

Le probabili formazioni di Argentina-Paraguay in Copa America

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Montiel, Otamendi, Martinez Quarta, Tagliafico; Paredes, De Paul, Lo Celso; Nico Gonzales, Messi, Lautaro. Allenatore: Scaloni.

PARAGUAY (4-2-3-1): Silva; Espinola, Gomez, Alonso, Arzamendia; Villasanti, da Motta; Kaku, Almiron, Romero; Avalos. Allenatore: Berizzo.

Dove si gioca la partita

Il match tra la selezione di Scaloni e quella di Berizzo si giocherà al Mané Garrincha, stadio di Brasilia. L'impianto è stato ricostruito per i Mondiali del 2014 dopo la demolizione del preesistente Stadio Nazionale nel 2010. Ha ospitato anche alcune partite del torneo di calcio delle Olimpiadi del 2016.

Copa America, Argentina-Paraguay nel girone A

Argentina e Paraguay sono state inserite nel gruppo "Zona Sud", composto anche da Cile, Uruguay e Bolivia.