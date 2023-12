Contro la Superlega la clamorosa iniziativa in Liga: squadre in campo con la scritta di protesta La Liga contro la Superlega: al di là dell’adesione manifesta di Real Madrid e Barcellona, il calcio spagnolo si è rivoltato contro la sentenza della Corte Ue e ha sostenuto la propria vicinanza a Uefa e Fifa. Prima delle partite le squadre hanno aderito al grido di “Ganatelo en el campo”, “guadagnatelo sul campo”, scritta che ha campeggiato su magliette e striscioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La Superlega più che aver unito ha diviso ancor più il mondo del calcio: a poche ore dalla clamorosa sentenza della Corte Europea che ha spalancato le porte a tornei e competizioni al di là della gestione attuale in mano a Fifa e Uefa, la maggior parte delle federazioni nazionali e delle principali squadri ha voltato le spalle. Tra queste, la Spagna si è subito schierata in prima linea con la Liga che ha già annunciato una protesta particolare che avverrà in occasione del prossimo turno di campionato, quando le squadre scenderanno in campo con una maglietta particolare che porterà la scritta "Ganatelo en el campo", "guadagnatelo sul campo".

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha esultato ed applaudito a quanto avvenuto giovedì 20 dicembre, altra data oramai storica per il calcio mondiale che sancirebbe la fine del bipolio Fifa-Uefa dando la possibilità di creare realtà differenti. Contemporaneamente, sempre in Spagna, l'altro club che si era unito sin da subito anche alla prima fronda dell'aprile 2021 con la nascita della primordiale Superlega, il Barcellona, ha incominciato a sciorinare conti e possibili incassi aderendo all'iniziativa. Ma dietro ai due top club, tutta la Liga si è rivoltata contro, inferocita soprattutto dalle ultime indiscrezioni.

Così, se Barcellona e Real Madrid si ripresentavano in prima linea contro l'attuale status quo, il resto della Liga – e del calcio – si è totalmente ribellata. La sentenza della Corte europea di giustizia ha scatenato un terremoto nel mondo del calcio ma non col fine che sperava: la Superlega si è ritrovata ancora una volta spalle al muro e quasi la totalità dei club del massimo campionato spagnolo hanno reagito. Andando contro all'ipotesi della costituzione di un campionato europeo indipendente, sostenuto da Real e Barça ma osteggiato da gran resto del pallone europeo.

Per questo si è svolta la clamorosa iniziativa che si è consumata in occasione del turno di campionato che si è concluso giovedì sera in occasione della 17ª giornata della Liga. La decisione ha visto il consenso popolare e la soddisfazione anche della stragrande maggioranza dei tifosi: ad eccezione del Real Madrid e del Barcellona, i giocatori sono scesi in campo con le scritte della protesta, mostrando il malcontento che oramai campeggia anche sui social: "Ganatelo en el campo", #EarnItOnThePitch. Ovvero, "guadagnalo sul campo". Tra magliette e cartelloni davanti ai quali i giocatori si sono fatti immortalare.