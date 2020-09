Scampato il pericolo del passo falso al debutto con la Fiorentina, Antonio Conte guarda avanti e pensa agli ultimi giorni di trattative. Per il tecnico nerazzurro la sua squadra ha infatti ancora bisogno di qualche ritocco, specialmente a centrocampo dove l'obiettivo rimane sempre quello di arrivare a N'Golo Kanté. Realizzare il sogno franco-maliano non è però semplice, soprattutto se il club nerazzurro non riuscirà a vendere qualche giocatore in esubero o a sacrificare in nome del mercato uno dei suoi campioni.

Conte ‘convoca' Skriniar

Tra quelli inseriti nella lista dei cedibili figura anche Milan Skriniar: lasciato in panchina dal tecnico interista, in occasione della sfida di San Siro con i viola. Lo slovacco piace da tempo a diversi club e nelle ultime ore è finito anche nel mirino del Tottenham di José Mourinho: "Skriniar personalmente fa parte del progetto e può giocare, oggi ha giocato D'Ambrosio ma abbiamo tante partite da fare e quindi è a disposizione, è nel progetto – ha dichiarato Conte a Sky – Poi se dovesse arrivare qualche offerta magari la società la prenderà in considerazione, anche perché la proprietà ci ha detto qual è la situazione e quindi siamo aperti a ogni soluzione. Però Milan è parte del progetto e giocherà come ha sempre fatto".

Le parole di Ausilio

Sull'argomento Skriniar è infine intervenuto anche Piero Ausilio. Il direttore sportivo nerazzurro, prima del fischio d'inizio di Inter-Fiorentina, ha di fatto tolto dal mercato l'ex difensore della Sampdoria: "C’è stato un incontro col Tottenham, hanno chiesto di poterci parlare ma abbiamo ribadito che il calciatore non è sul mercato – ha dichiatato il dirigente interista a Dazn – È confermato e dal reparto è già uscito Godin quindi non intendiamo privarci di Skriniar".