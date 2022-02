Conte resta di stucco: corre ad abbracciare uno dei suoi, è completamente ignorato Dopo la vittoria del Tottenham sul campo del Manchester City in un video si nota un dettaglio che ha destato molto scalpore sui social. Antonio Conte abbraccia e stringe la sua mano ai suoi calciatori, complimentandosi con loro, ma gli accade qualcosa di spiacevole.

Antonio Conte spiazzato dalla reazione di Pierre–Emile Hojbjerg, che lo ha ignorato al momento dell’abbraccio al termine della partita dopo la vittoria pesante contro il Manchester City.

Una reazione che ha lasciato spiazzato anche Antonio Conte. Il tecnico italiano non se l'aspettava nonostante entusiasmo ed euforia legittimi per la vittoria del Tottenham contro il Manchester City. Un episodio che tiene accesi i riflettori sul manager degli Spurs ma questa volta per ragioni differenti rispetto al rumore sollevato dalle sue parole. L'ex allenatore dell'Inter era finito nel mirino della critica per un paio di interviste nelle quali dava alla sua squadra una percentuale molto bassa, praticamente inesistente (1%), di classificarsi tra le prima quattro posizioni della Premier League e qualificarsi in Champions, oltre a esprimere dissenso per una campagna acquisti che a gennaio ha indebolito – a suo parere – la rosa.

Al netto di alcune partite da recuperare, anche se il gap dal Manchester United (quarto) è ancora di 7 punti, il Tottenham ha ancora buone opportunità per ridurre lo svantaggio e tentare l'impresa soprattutto alla luce del 2-3 all'Etihad Stadium. Un successo costruito sul vantaggio di Kulusevski (ex Juve, giunto a Londra assieme a Bentancur nell'ultima sessione di trattative) e sulla doppietta di Harry Kane che al 95° sferra il colpo del ko alla formazione di Pep Guardiola.

Ci resta male. Il tecnico degli Spurs ignorato dal suo calciatore a fine partita.

Un successo a cui in pochi avrebbero creduto e che ha scatenato la gioia incontenibile di Conte. Com'è suo solito – lo si era notato anche in occasione della sua esperienza all'Inter – festeggia in maniera molto calorosa, rivolgendosi ai calciatori e stringendoli in un forte abbraccio oppure stringendo loro la mano. In un video che ha destato molto scalpore sui social si nota un dettaglio che alimenta domande del tipo: c'è qualcosa che succede dietro le quinte, nel chiuso dello spogliatoio, che non è (ancora) venuto alla luce? c'è forse insofferenza nei confronti del manager italiano?

Per comprendere le ragioni di questi dubbi basta dare un'occhiata alla breve clip che vede come protagonisti, oltre allo stesso Conte, anche il centrocampista danese Pierre-Emile Hojbjerg. A fine incontro il tecnico gli si avvicina a braccia spalancate ma lui fa finta di niente e gli volta le spalle lasciandolo di sasso. Perché lo ha fatto? Secondo i tabloid dietro questo atteggiamento potrebbe esserci qualche screzio avvenuto nelle settimane scorse, in particolare il giocatore non avrebbe gradito il trattamento riservatogli dal tecnico.

Durante il match contro il Southampton avrebbe manifestato palese insoddisfazione nei suoi confronti fino a sostituirlo con Bentancur, al debutto con il Tottenham e in campionato, e in occasione della sfida con il Wolverhampton lo avrebbe addirittura accantonato. Che sia davvero questa la ragione di quel gesto di stizza? Secondo un'altra versione potrebbe trattarsi di un gesto involontario, niente affatto polemico. E la mimica di Conte racconta solo una parte della verità.