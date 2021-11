Conte impone la sua legge al Tottenham: giocatori in sovrappeso, scattano divieti drastici In una settimana di lavoro Antonio Conte si è già preso il Tottenham, imponendo le sue regole nello spogliatoio. Controllo totale da parte del tecnico che ha già stupito tutto il gruppo che si è reso conto immediatamente del cambio di rotta rispetto alla gestione precedente. E sono scattati già i primi divieti.

A cura di Marco Beltrami

Ci hanno messo poco, anzi pochissimo, al Tottenham a capire che con Antonio Conte la musica è cambiata. L'allenatore salentino è tornato a Londra, dopo la sua esperienza al Chelsea, da una settimana e a quanto pare ha già dato una svolta agli Spurs. Ancor prima del campo, con novità tecnico-tattiche, l'ex Juventus e Inter ha voluto dare un segnale molto forte non solo negli allenamenti ma anche a tavola. Conte vuole che tutti i suoi calciatori rendano al meglio, e per questo insieme al suo staff sta curando anche il loro regime alimentare finora a quanto pare non all'altezza.

"Passione, energia, conoscenza, intensità, concentrazione". Queste le doti che in poco tempo Antonio Conte ha già portato in dote al Tottenham a giudicare dalle parole del portiere Lloris. I giocatori degli Spurs, come confermato dallo stesso mister nelle poche conferenze stampa finora effettuate, si sono messi a completa disposizione pronti ad invertire la rotta dopo l'andamento altalenante di inizio stagione. Non ha molto tempo a disposizione il manager italiano che è costretto dunque a drastici cambiamenti, rispetto alla gestione passata. Uno di questi concerne soprattutto l'alimentazione, dopo che Conte ha visto molti giocatori in sovrappeso.

Come svelato dall'Athletic, Antonio Conte è rimasto molto colpito dal calo dei suoi giocatori già nel match d'esordio in Conference League contro il Vitesse. Per questo con un modo di fare perentorio ha sottolineato la necessità di rivedere il regime alimentare, sottolineando come l'attuale livello fisico fosse inaccettabile e influisse anche sulla mentalità della squadra. Ecco allora la rivoluzione a tavola, con un diverso approccio alla nutrizione richiesto da parte del tecnico. Innanzitutto sono stati tagliati i piatti considerati troppo pesanti e difficili da digerire, e i panini post-allenamento, con il divieto di utilizzare ketchup e maionese. Ridotto anche il consumo di succhi e la cottura in olio e burro. Aumentata la dose di frutta da consumare da parte di Kane e compagni.

Ovviamente oltre alle modifiche alla dieta, sono stati aumentati anche i carichi di lavoro e le sessioni di videoanalisi, lunghissime. Sempre secondo le indiscrezioni del tabloid i calciatori sarebbero rimasti positivamente sorpresi da un livello raggiunto a quanto pare solo sotto la gestione Pochettino. Infatti fonti anonime avrebbero sottolineato come le stelle del Tottenham abbiano dichiarato di aver beneficiato più della settimana di lavoro con Conte, che dei 4 mesi di Nuno Espirito Santo.