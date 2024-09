video suggerito

Conte difende il pari del Napoli con la Juve: “Qui è un fortino, so le difficoltà di fare risultato” Antonio Conte si è detto soddisfatto del pareggio contro la Juve per un Napoli che è uscito indenne da un campo difficile. “Conosco benissimo le difficoltà nel fare risultato qui. Il modulo? Col 3-5-2 oggi ammazzerei troppi giocatori, mi adeguo” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il Napoli torna da Torino con un buon punto ottenuto contro la Juventus di Thiago Motta. Una partita maschia e dura ma senza grandi acuti, con le due squadre che si sono sapute annullare per poi accontentarsi di un pareggio a reti inviolate. Per i partenopei di Antonio Conte una prova di continuità di risultati dopo lo scivolone di inizio stagione col Verona, anche se resta un pizzico di rammarico per non aver portato via l'intera posta in gioco: "Moderatamente soddisfatto del risultato" ha sottolineato il tecnico dei partenopei, "ma conosco le difficoltà di fare risultato qui"

Conte soddisfatto, un punto contro la Juve importante

"Qui facevo il mio fortino del tifo" ha sottolineato Antonio Conte a fine Juventus-Napoli per sottolineare l'ambiente che ha dovuto affrontare il suo Napoli con la Juventus. Un ricordo di quando era in bianconero e l'Allianz diventava il classico 12° uomo a proprio vantaggio: "Non è mai facile venire qui e giocare con questo stadio che conosco benissimo. Conosco bene la difficoltà che c’è nel fare il pareggio in casa della Juventus e secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, potevamo fare di più in qualche occasione".

Il modulo cambiato, la scelta spiegata da Conte contro la Juve

Antonio Conte è entrato anche nel merito delle scelte fatte e dei moduli che si sono visti a Torino contro la Juventus, difendendo il proprio credo e le scelte fatte dal club: "Questa settimana mi sono concentrato molto su questo nuovo sistema che è nelle corde di questa squadra. Il 4-2-3-1 che credo venga incontro ai giocatori, perché attualmente con il 3-5-2 ne "ammazzerei" troppi: il buon allenatore è quello che sa adattarsi alle situazioni. Ho scelto questo sistema perché con la rosa che abbiamo a disposizione è il più semplice anche per le alternative in fase d'opera".

Lukaku, McTominay e i giocatori scelti

A destare qualche sorpresa anche la formazione iniziale dove Mazzocchi è stato sacrificato per McTominay con Politano che ha mantenuto una maglia dal primo minuto: "All'ultimo giorno sono arrivati Gilmour e McTominay, poi è stato reintegrato Folorunsho e il nostro centrocampo è diventato abbastanza forte, da sfruttare. Se volevo difendere mettevo un difensore in più… Lukaku? Deve ancora entrare in forma o almeno nella forma come dico io".