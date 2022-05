Conte convince il Tottenham, 150 milioni per il mercato: pronto il primo sgarbo alle big di Serie A Antonio Conte ha convinto il Tottenham: pronti 150 milioni di sterline per la sessione estiva di mercato. Il primo obiettivo è un calciatore seguito da diverse squadre italiane.

Il Tottenham vuole provarci davvero. Il club di Londra ha centrato la qualificazione alla Champions League della prossima stagione chiudendo la stagione al quarto posto concludendo una rimonta straordinaria ma ora è pronto ad alzare la posta. L'arrivo di Antonio Conte in panchina ha aiutato a cambiare rotta e ad instaurare una nuova mentalità a tutto l'ambiente ma ora l'allenatore ex Inter e Juventus vuole certezza sulla rosa per il prossimo anno.

Dopo la cavalcata per ritornare in Champions il tecnico italiano ha voluto delle certezze da parte della società e dalla proprietà verranno messi a disposizione 150 milioni di sterline per la sessione estiva di mercato: una notizia che fa certamente piacere all'ex commissario tecnico della Nazionale, il quale aveva più volte mandato segnali a Levy in merito alle sue ambizioni in vista della prossima stagione.

Conte, i giocatori e i tifosi hanno provato a incoraggiare i vertici del club negli investimenti per tentare di interrompere l'egemonia di Manchester City e Liverpool già dal prossimo anno: il manager degli Spurs è un vero e proprio sprone per cercare di scrivere un'altra pagina importante anche in Premier League ma ha voluto rassicurazioni a livello tecnico.

L'ENIC, di proprietà dell'uomo d'affari britannico Joe Lewis che secondo il Sunday Times Rich List del 2021 ha un patrimonio netto di 4,33 miliardi di sterline, ha confermato che Conte avrà a disposizione quello che chiedere per permettergli di provare a lottare per il titolo con gli Spurs nella prossima stagione. In un comunicato ha annunciato che "l'iniezione di capitale che fornisce al club della Premier League una maggiore flessibilità finanziaria e la possibilità di investire ulteriormente dentro e fuori dal campo. L'investimento rappresenta un capitale permanente, senza costi di interesse correnti per il club, e che può essere prelevato tranches fino alla fine dell'anno".

Un segnale molto importante a cui va aggiunto il modo in cui Conte è riuscito a coinvolgere nuovamente Harry Kane nell'ambiente Spurs dopo che era stato vicino all'addio la scorsa estate. Ora l'allenatore ha fatto la lista degli uomini di cui ha bisogno: il tecnico leccese vorrebbe due difensori centrali, un laterale destro e uno sinistro, un centrocampista di livello europeo e un'attaccante.

Il primo nome sulla lista della spesa è quello di Filip Kostić, che è stato spesso accostato anche a diverse squadre italiane nei mesi scorsi: il classe 1992 era nel mirino di Inter, Juventus e Lazio ma le richieste dell'Eintracht hanno sempre frenato i club di Serie A. Il 29enne ha ancora un anno di contratto con il Francoforte ma sia Conte che Fabio Paratici vorrebbero portarlo subito a Londra. Lo scorso fine settimana il serbo è stato incoronato miglior giocatore dell'Europa League ma già nelle prossime settimane potrebbe diventare l'uomo nuovo della corsia sinistra del Tottenham. La lunga estate degli Spurs è cominciata.