Conte bloccato dal Covid, Tottenham condizionato: “I giocatori sono abituati ad allenarsi con me” Antonio Conte in conferenza ha parlato della positività al Covid, raccontando le difficoltà legate agli allenamenti del Tottenham senza la sua presenza fisica.

A cura di Marco Beltrami

Non è un momento facile per Antonio Conte. Questa volta i risultati del suo Tottenham non c'entrano, visto che la cura del manager salentino funziona a giudicare dalle 4 vittorie nelle ultime 4 partite di campionato. Il tecnico sta facendo i conti con il Covid, che sta condizionando il suo lavoro quotidiano. La speranza è che il tutto possa diventare presto un brutto ricordo, anche perché sappiamo bene quanto per Conte sia fondamentale il confronto diretto con i suoi giocatori, in un periodo in cui gli Spurs non possono sbagliare.

Dopo un periodo di fisiologico ambientamento, e un mercato invernale che gli ha regalato innesti importanti come Bentancur e soprattutto Kulusevski, Antonio Conte si è preso il Tottenham. Ora la classifica sorride, e gli Spurs sono entrati prepotentemente in zona Champions, con il quarto posto e 3 lunghezze di vantaggio sull’Arsenal che ha una partita in meno rispetto a loro. Ogni partita ora è una finale per una squadra che ha come obiettivo proprio l’Europa che conta, con l'allenatore italiano che poi potrà preparare al meglio la prossima stagione. Purtroppo per lui a mettere il bastone tra le ruote è arrivato il Covid.

La positività al virus ha rappresentato un fulmine a ciel sereno per Conte, che nell'ultima conferenza stampa, ha parlato del suo momento di forma e delle sue condizioni di salute: "Dopo la partita con l'Aston Villa e il giorno successivo ho iniziato ad avvertire un po' di sintomi lievi e mal di gola. Ho fatto il test ed è risultato positivo, ma ora sto bene". Adesso c'è grande attesa per i risultati dei prossimi test, con Conte che è fiducioso sulla possibilità di essere in panchina nella sfida contro il Brighton in programma sabato: "Ho seguito un allenamento a distanza, penso che sabato sarò al mio posto in panchina. Visto il tempo trascorso dalla mia positività, penso di poterci essere sabato".

Conte ha detto che la squadra ha lavorato molto bene, ma non ha nascosto le problematiche legate alla sua positività. Difficile infatti poter seguire a distanza la squadra, per un allenatore abituato a guidare ogni giocatore passo dopo passo: "È stata una settimana strana per me e per i calciatori, perché sono abituati ad allenarsi con me e non solo con il mio staff, ma va bene così, hanno fatto un ottimo lavoro".