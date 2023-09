Conference League 2023, Fiorentina nel Girone F: le avversarie e quando si giocano le partite La Fiorentina è stata sorteggiata nel Girone F di Conference League con con gli ungheresi del Ferencváros, i belgi del Genk e i serbi del Cukaricki. Prima giornata in programma il 21 settembre, finale allo stadio Agia Sofia di Atene il 29 maggio 2024.

Il sorteggio dei gironi di Conference League 2023-2024 si è tenuto dopo quello di Europa League e vede una sola squadra italiana inserita nella griglia: è la Fiorentina che si è qualificata alla fase a gruppi superando il Rapid Vienna nel doppio confronto dei playoff. La nuova avventura della Viola riparte nel Girone F con gli ungheresi del Ferencváros, i belgi del Genk e i serbi del Cukaricki. Prima giornata in programma il 21 settembre, finalissima in programma il 29 maggio 2024 nell'all'Agia Sofia Stadium di Atene.

Il girone della Fiorentina in Conference League 2023/2024

I toscani proveranno a ripetere l'impresa della scorsa edizione quando riuscirono a qualificarsi in finale ma vennero battuti in finale dal West Ham (detentore del trofeo). Sarà fondamentale chiudere in vetta il Gruppo F così da accedere direttamente agli ottavi di finale senza passare attraverso gli spareggi. Per farlo la Fiorentina dovrà misurarsi contro avversari alla portata: Ferencváros e Genk sono quelli più noti, si sa poco o nulla del Čukaricki, club che ha sede a Belgrado, nel municipio di Čukarica.

Gruppo A: LOSC Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, Klaksvik

Gruppo B:Gent, Maccabi Tel-Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik

Gruppo C: Dinamo Zagabria, Viktoria Plzeň, Astana, Ballkani

Gruppo D: Club Brugge, Bodø/Glimt, Beşiktaş, Lugano

Gruppo E: AZ, Aston Villa, Legia Warszawa, Zrinjski

Gruppo F: Ferencváros, Fiorentina, Genk, Cukaricki

Gruppo G: Francoforte, PAOK, HJK, Aberdeen

Gruppo H: Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordjaelland

Il calendario delle partite per la fase a gironi

La fase a gironi inizia il 21 settembre e finisce il 14 dicembre: nell'arco di questi due mesi e mezzo si disputeranno le 6 giornate previste in calendario, pochi giorni dopo (18 dicembre) ci sarà il sorteggio per l'abbinamento dei playoff che completeranno la griglia delle qualificate agli ottavi.

Fase a gironi

1ª giornata: 21 settembre 2023

2ª giornata: 5 ottobre 2023

3ª giornata: 26 ottobre 2023

4ª giornata: 9 novembre 2023

5ª giornata: 30 novembre 2023

6ª giornata: 14 dicembre 2023

Una volta definite le qualificate agli ottavi, il sorteggio degli abbinamenti avverrà il 23 febbraio in previsione delle in calendario tra 7 e 14 marzo (andata e ritorno). Quarti e semifinali sorteggiati il 15 marzo, in calendario i match sono in programma rispettivamente 11-18 aprile e 2-9 maggio. Finalissima allo stadio Agia Sofia di Atene il 29 maggio 2024.

Fase a eliminazione diretta

Spareggi: andata 15 – ritorno 22 febbraio 2024

Ottavi di finale: andata 7 – ritorno 14 marzo 2024

Quarti di finale: andata 11 – ritorno 18 aprile 2024

Semifinali: andata 2 – ritorno 9 maggio 2024

Finale: 29 maggio 2024 – Agia Sofia Stadium Atene.