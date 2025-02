video suggerito

Conceiçao non nasconde la delusione dopo il derby Milan-Inter: "Abbiamo perso due punti" Sergio Conceiçao ha parlato al termine del derby che il suo Milan ha solo pareggiato contro l'Inter subendo gol da De Vrij in pieno recupero. Il tecnico portoghese non usa mezzi termini: "Abbiamo perso due punti".

A cura di Fabrizio Rinelli

Sergio Conceiçao ha parlato al termine del derby che il suo Milan ha solo pareggiato contro l'Inter dopo essere stato in vantaggio fino ai minuti di recupero dopo il gol di Reijnders. Il tecnico portoghese si è mostrato ai microfoni di Sky e DAZN discretamente soddisfatto sottolineando come ci siano diverse cose ancora da sistemare. "Questo era l'atteggiamento che volevo, sono stati bravi a interpretare quello che volevo perché l'Inter crea tante difficoltà agli avversari ed era importante respingere i loro punti forti sfruttando anche le loro debolezza".

Poi l'allenatore del Milan si lascia andare sul risultato. Prendere gol da De Vrij proprio quando la vittoria era in tasca lascia sicuramente l'amaro in bocca e Conceiçao spiega proprio questo: "Siamo delusi perché abbiamo perso due punti anche se il risultato è giusto ma prendere un gol così costa ma non c'è niente da fare perché la squadra ha lavorato e sono molto contento". L'allenatore ha poi scherzato anche sulle voci che lo volevano già esonerato: "Ho ancora la valigia in macchina e già mi vogliono mandare via (ride ndr)".

L'esultanza del Milan dopo l'iniziale vantaggio.

L'allenatore portoghese non si è sbilanciato però su cosa sia stato detto alla squadra al termine della partita: "Ho fatto un misto tra cose positive e negative ma questo rimane dentro, ma la cosa più importante per me è accettare quello che proponiamo – spiega Conceiçao -. Non è facile perché in alcuni momenti l'aggressività senza palla si allena e ancora non ho avuto tempo e non è nelle loro caratteristiche, dobbiamo capire bene il momento giusto per pressare". E aggiunge: "Ci sono stati momenti che mi sono piaciuti e altri meno".

Le parole di Conceiçao sul lavoro da fare

Poi Conceiçao fa un avvertimento alla squadra per le partite che si giocheranno in futuro: "Mentalmente dobbiamo essere costanti, se non c'è la voglia e il piacere allora qualcosa non va bene – sottolinea ancora l'allenatore -. A livello tattico e di dinamiche di gioco qualcosa manca ma voglio quello che ha fatto Abraham nel momento del gol recuperando palla". E poi una spiegazione sul cambio Jimenez-Bennacer: "A centrocampo secondo me nel primo tempo stavamo soffrendo, ho dato un po' più di muscoli a centrocampo con Jimenez".